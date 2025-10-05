Con dedicatoria a Lamine Yamal: las notas de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla a Barcelona

Sevilla le dio un baile a Barcelona y lo goleó por 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Con gran presentación de Alexis Sanchez y Gabriel Suazo, el cuadro de los chilenos superó a los catalanes en una de sus peores presentaciones del año.

La victoria del Sevilla cortó con una racha de más de diez años sin poder ganarle al Barcelona. Pero además contó con una particular reflexión y que apuntó directamente a Lamine Yamal, que no pudo estar en cancha por una rebelde lesión muscular.

Es que en Sevilla no olvidan los polémicos dichos del astro del Barcelona y que se registró por el mercado de fichajes que realizaron. “Siempre me ha gustado cuando salen fichajes raros de última hora, como el de Alexis Sánchez al Sevilla“, comentó sobre la llegada del chileno.

Por lo mismo, tras el 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán, se lanzaron con todo contra el “10” que además se perdió el Mundial Sub 20 en Chile. Primero a Gabriel Suazo el medio ABC lo catalogó de “Notable”.

“Es canchero y eso lo hace competir en cada acción de un partido. Sacó del partido a Ferran y a todo el que pasaba por su zona”, recalcaron sobre el ex Colo Colo. El lateral incluso fue clave en el segundo tanto al ganarle el quién vive al francés Koundé.

La nota de Alexis Sánchez tras triunfo del Sevilla sobre Barcelona

Pero luego vino la referencia a Alexis Sánchez. El medio citado no se guardó nada y tomó las palabras de Lamine Yamal para enmarcar la gran jornada del Bicampeón de América.

“Sobresaliente”, fue la definición de la jornada del nacido en Tocopilla. Lo que se destacó en el detalle de su presentación de este domingo.

“Marcó un gol para que Lamine se alegre menos de su fichaje por el Sevilla. Su implicación en el trabajo defensivo parece la de un recién llegado al fútbol”, destacaron sobre la entrega del delantero que a sus 36 años se acerca a su prime nuevamente.

