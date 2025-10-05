Es tendencia:
LaLiga

Más de 64 mil visualizaciones: La garra de Gabriel Suazo se hace clave en golazo del Sevilla

El lateral chileno fue determinante en el 2-0 sobre Barcelona y fue destacado por su recuperación en el inicio del gol.

Por Felipe Pavez Farías

Suazo sorprendió con su garra al Barcelona
© CapturaSuazo sorprendió con su garra al Barcelona

Sevilla sorprende a Barcelona y le da un baile en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Con anotación de Alexis Sánchez e Isaac Romero, superan por 2-1 a los culés por la octava fecha de LaLiga. 

El marcador lo abrió el “niño maravilla” con certero penal. Pero luego vino la segunda alegría y que contó con la participación del otro chileno como Gabriel Suazo.

El lateral nacional mostró su garra y sentó en el suelo al francés Jules Koundé tras quitarle el balón en el campo del Sevilla. Jugada que superó las 64 mil visualizaciones.  

En un principio se indicó que era falta del ex Colo Colo, pero rápidamente fue desestimado. Incluso en la transmisión de Carrusel Deportivo se culpó al campeón del mundo por su inocencia al perder el balón. 

“Koundé pierde de forma inocente. Con pierna débil, otra vez el francés se equivoca en el Barcelona. Qué manera de pasarle por encima el chileno”, recalcaron sorprendidos por el nivel del seleccionado nacional. 

¿Cuánto gana Gabriel Suazo?

El ex Colo Colo llegó en este reciente mercado de pases al Sevilla pedido expresamente por Matías Almeyda. Gabriel Suazo de inmediato se transformó en referente del cuadro español y hasta se ubica entre los capitanes del equipo. 

Así las cosas, también el seleccionado nacional es uno de los sueldos más altos. Gabriel Suazo que firmó hasta 2028, recibe cada 30 días un sueldo cercano a los 120 millones de pesos.

