Este domingo se vivirá un esperado duelo por la octava fecha de La Liga, donde Barcelona se enfrentará a Sevilla, lo que significará el reencuentro de Alexis Sánchez contra su ex equipo en cancha tras su sorprendente regreso a la competencia española.

La llegada del goleador chileno no dejó indiferente a nadie y, aunque las críticas llovieron tras el anuncio de su fichaje, debido al complejo año que paso con el Udinese, tras los cuatro primeros partidos disputados, el jugador logró darlo vuelta y ha comenzado a conquistar a la afición.

En el esperado duelo, Alexis fue consultado por su opinión sobre la gran estrella de su ex equipo, Lamine Yamal, quien podría perderse el encuentro producto de una lesión, y la comparación que hay con Lionel Messi.

Alexis Sánchez se sincera sobre la joya del Barca

En conversación con AS España, el goleador nacional se refirió al presente de Lamine Yamal. “¿Compararlo con Messi? Eso son palabras mayores. Lamine juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras. Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía”.

Lamine Yamal se convirtió en la gran figura que tiene el Barcelona en la actualidad

En la misma línea, el histórico jugador de la Roja recordó su paso por el Barca, en donde estuvo entre 2011 y 2014, y adelanto lo que podría pasar más adelante con su carrera. “Creo que no se me dio mal la estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío, y no habrá discusión, es el mejor Barça de la historia”.

“Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España. ¡Jugué con todos ellos! Encontrar futbolistas así hoy en día se me hace muy difícil”.

Asimismo, Alexis habló sobre el futuro. “Me marcó. Me saqué el título de entrenador, pero todavía quiero hacerlo como jugador: enseñar a los más jóvenes lo que es el respeto, los tiempos del fútbol. ¡Y qué fútbol, el de La Masía! Esa manera de encontrar los espacios, tener el balón. Es lo que me gusta a mí”.

/Getty Images)

