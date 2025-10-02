Alexis Sánchez la pasa muy bien en Sevilla. Al tocopillano se le ve de buen humor y así lo demostró en un cuestionario en el que participó junto a Gabriel Suazo y Marcao.

Pareciera ser que en Andalucía volvió el Niño Maravilla, ese que en Udinese no pudo mostrar su mejor versión en su segundo ciclo ante la falta de oportunidades. Bajo el mandato de Matías Almeyda, recuperó la alegría y otra vez es feliz con el balón en sus pies.

El cuestionario de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Sevilla ganó en su último partido ante Rayo Vallecano por La Liga. Por esta razón, todos andan de buen ánimo en el club. Fue por esta razón, que Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y el brasileño Marcao, aceptaron ser parte de un entretenido cuestionario.

ver también “Lo lleva en el corazón”: Barcelona calienta reencuentro con Alexis Sánchez

En las redes sociales del club de Nervión, una pregunta era presentada y los tres jugadores debían apuntar a cuál de ellos hacía referencia esta. Al ser cuestionados por quién era el más gracioso, no dudaron en elegir a Sánchez.

Sobre quién es más puntual, si bien la pensaron un poco, finalmente decidieron darle ese reconocimiento a Gabriel Suazo. El formado en Colo Colo incluso ya ha sido capitán de Sevilla. Suazidane también ganó ante la interrogante de quién era el más tímido.

Alexis Sánchez fue elegido como el que habla más en el campo de juego. Incluso, cuando se les preguntó a que quién tenía más posibilidades de convertirse en entrenador, los tres coincidieron en apuntar al Niño Maravilla. Sí, hasta él mismo lo reconoció, por lo que parece tener claro su futuro post retiro.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido del Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo será el domingo 5 de octubre a las 11:15 horas, cuando se enfrenten a Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los andaluces están en el 9° lugar con 10 puntos, mientras el líder es Barcelona con 19 unidades.