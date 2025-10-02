Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

“Lo lleva en el corazón”: Barcelona calienta reencuentro con Alexis Sánchez

Este domingo, el nuevo club del tocopillano, Sevilla, recibirá al cuadro catalán, donde todavía le recuerdan con afecto.

Por Alfonso Zúñiga

Alexis Sánchez enfrentará por tercera vez en su carrera al Barcelona.
© Getty ImagesAlexis Sánchez enfrentará por tercera vez en su carrera al Barcelona.

Lo quiera o no, este domingo el delantero chileno Alexis Sánchez vivirá un momento muy especial dentro de la cancha, pues con la camiseta del Sevilla se enfrentará nada menos que al Barcelona, equipo donde supo ser figura y ganar títulos.

Será la tercera ocasión en la que el tocopillano enfrente dentro de la cancha al equipo de la Ciudad Condal. En las dos ocasiones anteriores, lo hizo por Champions League, cuando defendió tanto a Manchester United como el Inter de Milán.

En la previa a este cotejo, desde la prensa de Barcelona comienzan a calentar el reencuentro que tendrá Alexis con este club. El medio hispano Mundo Deportivo, que sigue la actualidad de los catalanes, enfatizó en cómo vivirá el chileno este lance.

Coloso mundial pone a Alexis Sánchez en un altar por su gran momento en Sevilla: “Su dosis de…”

ver también

Coloso mundial pone a Alexis Sánchez en un altar por su gran momento en Sevilla: “Su dosis de…”

Barcelona calienta reencuentro con Alexis Sánchez

Un reencuentro especial” es el título de la publicación donde destacan el buen presente que vive el “Maravilla” en su actual equipo, donde cuenta con la confianza de su técnico, el argentino Matías Almeyda, y recuerdan sus buenos momentos con la casaca blaugrana.

Alexis lleva al Barcelona en el corazón, pues le dio la oportunidad de ganar títulos y fue un club que proyectó su carrera internacionalmente. Sin duda, el domingo vivirá un reencuentro muy especial”, indica el medio catalán sobre lo que viene.

&lt;&gt; at Camp Nou on May 17, 2014 in Barcelona, Spain.

<> at Camp Nou on May 17, 2014 in Barcelona, Spain.

Publicidad

Los números del chileno en el cuadro catalán

El 21 de julio del 2011, Alexis Sánchez llegaba como refuerzo al Barcelona, quien pagó al Udinese poco más de US$38 millones de dólares en un contrato por cinco temporadas, de las cuales sólo estuvo en tres antes de partir a Inglaterra.

En cuanto a su paso, el tocopillano conquistó dos Supercopas de España, una Copa del Rey y La Liga 2012-13. Anotó 47 goles y realizó 35 asistencias en un total de 141 juegos en el ámbito local e internacional.

¿Cuándo es este encuentro?

El duelo entre los catalanes y el Sevilla, por la octava fecha del fútbol español, se disputará este domingo 5 de octubre desde las 11:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en territorio andaluz.

Publicidad
Lee también
Alexis Sánchez tiene una ciudad a sus pies y recibe el mayor elogio en años
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tiene una ciudad a sus pies y recibe el mayor elogio en años

Suazo detalla la razón por la que Alexis exuda clase en Sevilla
Alexis Sánchez

Suazo detalla la razón por la que Alexis exuda clase en Sevilla

Gabriel Suazo se agranda y asegura que no le teme a Lamine Yamal
Internacional

Gabriel Suazo se agranda y asegura que no le teme a Lamine Yamal

El partido del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV
Internacional

El partido del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo