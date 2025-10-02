Lo quiera o no, este domingo el delantero chileno Alexis Sánchez vivirá un momento muy especial dentro de la cancha, pues con la camiseta del Sevilla se enfrentará nada menos que al Barcelona, equipo donde supo ser figura y ganar títulos.

Será la tercera ocasión en la que el tocopillano enfrente dentro de la cancha al equipo de la Ciudad Condal. En las dos ocasiones anteriores, lo hizo por Champions League, cuando defendió tanto a Manchester United como el Inter de Milán.

En la previa a este cotejo, desde la prensa de Barcelona comienzan a calentar el reencuentro que tendrá Alexis con este club. El medio hispano Mundo Deportivo, que sigue la actualidad de los catalanes, enfatizó en cómo vivirá el chileno este lance.

Barcelona calienta reencuentro con Alexis Sánchez

“Un reencuentro especial” es el título de la publicación donde destacan el buen presente que vive el “Maravilla” en su actual equipo, donde cuenta con la confianza de su técnico, el argentino Matías Almeyda, y recuerdan sus buenos momentos con la casaca blaugrana.

“Alexis lleva al Barcelona en el corazón, pues le dio la oportunidad de ganar títulos y fue un club que proyectó su carrera internacionalmente. Sin duda, el domingo vivirá un reencuentro muy especial”, indica el medio catalán sobre lo que viene.

Los números del chileno en el cuadro catalán

El 21 de julio del 2011, Alexis Sánchez llegaba como refuerzo al Barcelona, quien pagó al Udinese poco más de US$38 millones de dólares en un contrato por cinco temporadas, de las cuales sólo estuvo en tres antes de partir a Inglaterra.

En cuanto a su paso, el tocopillano conquistó dos Supercopas de España, una Copa del Rey y La Liga 2012-13. Anotó 47 goles y realizó 35 asistencias en un total de 141 juegos en el ámbito local e internacional.

¿Cuándo es este encuentro?

El duelo entre los catalanes y el Sevilla, por la octava fecha del fútbol español, se disputará este domingo 5 de octubre desde las 11:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en territorio andaluz.

