Alexis Sánchez otra vez demostró su buen momento en Sevilla con su gran actuación ante Barcelona. Incluso, ahora se acerca a superar un increíble récord de Iván Zamorano en Europa.

El tocopillano fue titular ante los Culés y demostró que siempre debe estar en el terreno de juego. El Niño Maravilla no solo tuvo una buena actuación, sino que cumplió con la inoxidable “ley del ex” al anotar mediante lanzamiento penal ante los Blaugranas.

Alexis Sánchez puede superar a Iván Zamorano

Alexis Sánchez ya suma 2 goles en 5 partidos en Sevilla, algo que ya dista que lo que le sucedió en Udinese en la campaña anterior. En Friuli tuvo la peor temporada de su carrera, donde no pudo anotar ni asistir en todo un año. Ese amargo recuerdo lo deja en el pasado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pese al gran cariño que Sánchez siente por Barcelona, club en el cual jugó entre 2011 y 2014, el tocopillano gritó con todo su tanto en la victoria por 4-1. Claro, el gol viene a ratificar su gran comienzo en Andalucía y además, lo acerca a romper un registro que parecía insuperable.

El mayor goleador chileno en Europa es Iván Zamorano con 207 goles, repartidos en St. Gallen, Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán. Ahora Alexis Sánchez le pisa los talones, ya que con su tanto a Barcelona, el Niño Maravilla llegó a 197 tantos en el Viejo Continente de acuerdo a la estadística de Luis Reyes.

De esta manera, Sánchez se pone a solo 10 goles de superar la increíble estadística de Bam-Bam en Europa. El tocopillano ha convertido por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y ahora Sevilla.

Zamorano alcanzó los 207 goles en 458 partidos, mientras Alexis Sánchez suma 197 tantos en 669 encuentros. Si bien el promedio de histórico capitán de La Roja es mucho mejor, la gran cantidad de partidos del bicampeón de América en Europa demuestra su profesionalismo y vigencia al otro lado del charco. Dos grandes que son chilenos.