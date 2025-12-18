Universidad Católica se ha mantenido muy activa en este mercado de fichajes. Los cruzados, que en 2026 tendrán competencia internacional tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, han comenzado con todo y ya tendrían al menos dos jugadores cerrados: Bernardo Cerezo y Justo Giani. Sin embargo, eso no sería todo.

Así lo adelantó el periodista deportivo y reconocido hincha de la UC, Bruno Sampieri, quien a través de sus redes sociales informó que el elenco precordillerano estaría en negociaciones con otro jugador con pasado en Universidad de Chile y que incluso en las próximas horas podría sellar su destino. Se trata del mediocampista de 28 años, Jimmy Martínez.

La UC va tras Jimmy Martínez

Martínez, quien viste desde 2022 la camiseta de Huachipato y con quienes logró recientemente la conquista de la Copa Chile ante Deportes Limache, finaliza contrato con los acereros el próximo 31 de diciembre, por lo que puede negociar en calidad de jugador libre.

Es así como el antes mencionado periodista e hincha reconocido de la UC, Sampieri, señaló a través de su cuenta de X, la mañana de este jueves 18 de diciembre, lo siguiente: “Jimmy Martínez está en Santiago. Viene a negociar/cerrar su incorporación a Universidad Católica. #LosCruzados”.

Un movimiento inesperado que pocas personas tenían en el radar y que, de concretarse, significaría que Martínez viviría su segunda experiencia en un club grande de Chile, tras vestir —sin mucho éxito— la camiseta de Universidad de Chile entre 2019 y 2020.

Los números de Jimmy Martínez en Huachipato

Con la salida de Martínez de Huachipato, el mediocampista de 28 años cerraría una etapa en la que disputó 172 partidos, anotó 7 goles y entregó 20 asistencias. Además, consiguió dos títulos: el campeonato nacional 2023 y la Copa Chile 2025.

En lo que respecta únicamente a la presente temporada, Martínez jugó 41 partidos con los acereros (2.656 minutos en total), marcó 3 goles y aportó con 6 asistencias, consolidándose como una pieza fundamental del equipo de Talcahuano.

Jimmy Martínez dejará Huachipato y sería nuevo jugador de la UC para el 2026. (Foto: Marco Vasquez/Photosport)

