Arturo Vidal se puso solito en el ojo del huracán luego de sus dichos que dejan en duda su futuro en Colo Colo. A pesar de que el King tiene contrato por una temporada más, el propio volante aseguró que es algo que se sentará a hablar con Aníbal Mosa a fin de año.

“Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión”, afirmó Vidal a los medios.

Además, el bicampeón de América declaró que “no sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo”.

Justamente la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026 está siendo un tema para el volante colocolino. El no decir presente en la máxima competencia de la Conmebol lo harían evaluar su continuidad, algo que no gustó nada a un referente albo.

“Colo Colo es el club que le dio todo a Vidal”

Hablamos de Carlos Gustavo De Luca, campeón de la Recopa de 1992 con los albos, quien en charla con RedGol afirmó que “el líder nunca tiene que abandonar el barco. Es el capitán y aunque sea aportando en el banco de suplentes, con pocos minutos o menos partidos, tiene que seguir”.

“Tiene que apoyar al entrenador que recién llegó. Si lo sigue teniendo en cuenta quiere decir que tiene que ir a la par de Fernando Ortiz”, agregó.

Arturo Vidal se marcharía de Colo Colo si no logra clasificar a la Copa Libertadores del 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex delantero sostuvo que “Vidal tiene que ser un líder positivo y no uno negativo. Tiene que ser alguien que sume. Es uno de los jugadores chilenos con más trayectoria y tiene que apoyar a Colo Colo”.

“Colo Colo es el club de toda su vida y le dio todo cuando era chico, todo. Ahora Vidal tiene que devolver eso”, concluyó el campeón de la Recopa 1992 con los albos.

Los números de Arturo Vidal en este 2025

En esta temporada 2025 el volante ha disputado un total de 23 compromisos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco por Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma tres goles y una asistencia en 1582 minutos de acción.