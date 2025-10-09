Arturo Vidal desató toda una preocupación en Colo Colo al poner en duda su futuro en el club. Pese a que el King tiene contrato por todo el próximo año, fue el propio volante quien aseguró que es algo que todavía está meditando.

Sin ir más lejos, posterior a la derrota del Cacique ante Deportes Puerto Montt hizo pública una especie de condiciones que se tienen que dar para que pueda ser albo por el 2026.

Para el bicampeón de América es clave seguir compitiendo al más alto nivel internacional. Si se lee entre líneas, es claro que su deseo es jugar la Copa Libertadores, algo que por ahora se ve complicado si tomamos en consideración el octavo lugar que ocupa el Cacique en la tabla.

Lo que pide Vidal para quedarse en Colo Colo

En charla con ESPN el volante partió diciendo que “no es en duda, es la verdad. Soy un jugador competitivo. Toda la vida me ha gustado competir, por algo me vine de Europa y no me quedé en allá jugando”.

“Podría jugar hasta los 50 años en Europa si me hubiese ido a un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso. Me ha gustado siempre competir por ganar la Copa Libertadores, por venir acá en el mejor equipo de Chile”, agregó.

En ese sentido, Vidal avisó que “lo tengo muy claro, si para el próximo año Colo Colo no clasifica los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y veremos la mejor opción, los mejores caminos”.

“No es una opción que cualquier jugador la podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, concluyó el bicampeón de América.

Los números de Arturo Vidal en este 2025

En esta presente temporada el volante ha disputado un total de 23 partidos, siendo 15 por la Liga de Primera, cinco por Copa Libertadores, dos en Copa Chile y uno en la Supercopa. Registra tres goles y una asistencia en 1582 minutos de acción.

