El Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país tiene a varios veedores de equipos importantes del mundo entero mirando jugadores. Las jóvenes figuras que se están mostrando en el torneo no quieren dejar pasar la oportunidad y hay una que llama la atención en España, aunque lamentablemente por darle un baile a Chile.

El martes recién pasado la Roja se despidió del certamen planetario cayendo por goleada ante México. Y es ahí donde hay una promesa que puede dar el gran salto para jugar nada menos que con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla.

Según reveló la prensa argentina, el técnico Matías Almeyda puso sus ojos en uno de los jugadores más interesantes de la escuadra azteca. De hecho, a nuestro país le marcó un doblete entrando en el final y desde el banquillo.

Hugo Camberos, de eliminar a Chile del Sub 20 a sonar en el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Luego de la goleada a Chile, una de las jóvenes figuras de México suma interesados y podría incluso jugar con algunos compatriotas. Se trata de Hugo Camberos, extremo de 18 años y que hoy milita en las Chivas de Guadalajara.

Hugo Camberos puede pasar de marcarle a Chile en el Mundial Sub 20 a jugar en el Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Foto: Photosport.

En los octavos de final ante la Roja ingresó desde el banquillo en los 76′ y le bastó sólo un par de minutos para marcar un doblete (80′ y 86′). Una actuación que sacó aplausos en sus tierras y que ahora lo pone en la órbita del Sevilla de España.

Así lo dio a conocer el sitio Olé en Argentina, donde revelaron que Matías Almeyda lo quiere en su equipo. Una noticia que celebran en México y que podría dejarles un nuevo compañero a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

En su carrera ha disputado un total de 57 partidos oficiales entre el Tapatío y Chivas. En ellos ha marcado 8 goles y ha aportado con 1 asistencia en los 2.946 minutos que acumula en la cancha. Una gran diferencia de rodaje en comparación con los jugadores de nuestro país, que con suerte son considerados en sus clubes incluso con más edad.

Quedará esperar para ver cómo termina este interés de parte de los Blanquirrojos en la figura mexicana. De seguro hay otros que lo tienen en la mira por el nivel que ha mostrado en el Mundial Sub 20, lamentablemente brillando ante el Equipo de Todos.

Hugo Camberos se enfoca en seguir peleando por el título con México antes de definir su futuro. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo lo quiere en sus filas, pero no será fácil negociar con unas Chivas que de seguro buscarán sacarle lo máximo de dinero posible.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Mientras Hugo Camberos suena como refuerzo, el Sevilla se prepara para lo que será su próxima fecha en La Liga. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelve a la acción el sábado 18 de octubre desde las 9:00 horas recibiendo al Mallorca.

Así marcha el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26