“Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a put…”. Así, Nacho Russo avisó que este viernes se presentaría en cancha para honrar la memoria de su padre, Miguel Ángel Russo.

Y como si el mejor guionista hubiera pasado por Argentina, en el duelo entre Newell’s y Tigre, el delantero e hijo del fallecido DT se robó la película. Primero se llenó de aplausos en el minuto de silencio al entrenador de Boca y tras eso rompió en llanto.

Ante la emoción de todos en la cancha, el delantero de Tigre cumplió su palabra y ante el clásico rival del equipo donde Miguel Ángel Russo es emblema (Rosario Central), anotó un golazo.

Video: el golazo del hijo de Russo

Ignacio Russo, delantero de Tigre, abrió el marcador en el partido ante Newell’s, llenándose de emotivos abrazos de sus compañeros tras decidir jugar luego del fallecimiento de Miguel, su padre.

Tweet placeholder

Si en el minuto de silencio el jugador se emocionó al centro de la cancha, tras el 1-0 parcial corrió para honrar la memoria de su padre besando el tatuaje batiendo al clásico rival.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Russo nació futbolísticamente en Rosario Central, club que junto a Boca fueron los más importantes en la carrera y el corazón del fallecido técnico. Durante su velorio, hasta hinchas con camiseta de River y U de Chile llegaron a despedirlo.

Tweet placeholder

Desde el propio club “canalla” revelaron que Miguel Ángel Russo estuvo acompañado por su familia en sus últimas horas, y que “falleció justo después de que le rezamos el Padre Nuestro”.

Publicidad