Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

De película: hijo de Russo decide jugar, le anota golazo a Newell’s y rompe en llanto remeciendo a toda Argentina

Nacho Russo le hizo tremendo homenaje al fallecido DT, con emotivo tanto en el fútbol argentino.

Por Nelson Martinez

Emotivo momento en Argentina por Russo.
© X.Emotivo momento en Argentina por Russo.

“Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a put…”. Así, Nacho Russo avisó que este viernes se presentaría en cancha para honrar la memoria de su padre, Miguel Ángel Russo.

Y como si el mejor guionista hubiera pasado por Argentina, en el duelo entre Newell’s y Tigre, el delantero e hijo del fallecido DT se robó la película. Primero se llenó de aplausos en el minuto de silencio al entrenador de Boca y tras eso rompió en llanto.

Ante la emoción de todos en la cancha, el delantero de Tigre cumplió su palabra y ante el clásico rival del equipo donde Miguel Ángel Russo es emblema (Rosario Central), anotó un golazo.

Video: el golazo del hijo de Russo

Ignacio Russo, delantero de Tigre, abrió el marcador en el partido ante Newell’s, llenándose de emotivos abrazos de sus compañeros tras decidir jugar luego del fallecimiento de Miguel, su padre.

Tweet placeholder

Si en el minuto de silencio el jugador se emocionó al centro de la cancha, tras el 1-0 parcial corrió para honrar la memoria de su padre besando el tatuaje batiendo al clásico rival.

Publicidad

Ignacio Russo nació futbolísticamente en Rosario Central, club que junto a Boca fueron los más importantes en la carrera y el corazón del fallecido técnico. Durante su velorio, hasta hinchas con camiseta de River y U de Chile llegaron a despedirlo.

Tweet placeholder

Desde el propio club “canalla” revelaron que Miguel Ángel Russo estuvo acompañado por su familia en sus últimas horas, y que “falleció justo después de que le rezamos el Padre Nuestro”.

Publicidad
Lee también
El monto por el que NOB se llevaría a Cristian Zavala
Colo Colo

El monto por el que NOB se llevaría a Cristian Zavala

¿Lo podía costear Colo Colo? El millonario sueldo de Navas en Newell's
Colo Colo

¿Lo podía costear Colo Colo? El millonario sueldo de Navas en Newell's

La movida de Messi que alejó a Navas de Colo Colo
Colo Colo

La movida de Messi que alejó a Navas de Colo Colo

Desde Argentina meten presión a Colo Colo por Cristián Zavala
Colo Colo

Desde Argentina meten presión a Colo Colo por Cristián Zavala

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo