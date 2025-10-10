A pesar de que fue hace muchísimo tiempo, el paso de Miguel Ángel Russo por el fútbol chileno quedó marcado a fuego. Sobre todo para los hinchas de Universidad de Chile, que alcanzaron la semifinal en la Copa Libertadores de 1996, instancia en la que cayeron con mucha polémica ante River Plate.

También ocurrió lo mismo en Colombia, Paraguay y Perú. Por cierto, en muchísimos jugadores del balompié argentino. Uno de ellos convirtió un gol clave en la Liga Profesional del vecino país. Fue para darle la victoria a su club, San Martín de San Juan, en una complicada visita a San Lorenzo de Almagro.

Se trata de un mediocampista que jugó en Unión Española durante una temporada. Fue figura e incluso llegó a ser capitán del equipo. Las referencias son para Diego González, el Pulpo, quien con un cabezazo anotó el único tanto contra el Ciclón en el Nuevo Gasómetro.

Diego González tuvo un papel destacado en Unión Española durante la temporada 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

“Feliz de poder ayudar al equipo y sobre todas las cosas, de darle una alegría a todo San Juan. Venimos atravesando momentos duros y la gente siempre acompañó. Este triunfo es para ellos. Si aprendí algo de alguien que ya no está es mirar siempre para adelante”, dijo en TNT Sports Argentina el Pulpo González. Sin nombrar al DT que lo había dirigido en Boca Juniors.

El Pulpo González fue campeón en Boca Juniors con Miguel Russo de DT. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Agregó que “¿por qué no podemos pensar en los 8 primeros? La idea siempre es mirar el lado positivo. No pensar en lo malo”. Una de las tantas lecciones que le dejó Russo a este avezado centrocampista de 37 años, quien tuvo que luchar mucho para contener el llanto en el citado canal de televisión.

Tweet placeholder

ver también Emotivo: hincha de U de Chile llegó al velatorio de Miguel Ángel Russo en el estadio La Bombonera

Fue figura en el fútbol chileno: Diego González le dedica emotivo adiós a Miguel Russo

El paso de Diego González por el fútbol chileno está mucho más fresco que el de Miguel Russo, recién fallecido entrenador de Boca Juniors, donde tuvo tres ciclos. Ya había demostrado su afecto por el DT. Y lo hizo una vez más. “Sin duda. Déjame mandarle un saludo grande a la familia”, dijo casi a los sollozos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“No pude ir al velorio. Estaba concentrando, llegamos ayer. No pude saludar a la familia, un saludo grande a sus seres queridos. Este pequeño homenaje es para él. Me aconsejó mucho, me habló mucho. Ni bien llegué a Boca de la mano de Román y la de él, que levantó el pulgar”, recordó el Pulpo González.

Pulpo González fue campeón con Boca Juniors bajo la tutela de Miguel Ángel Russo. (Andrés Larrovere – Pool/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Pero todo lo vivido juntos quedó en la memoria del Pulpo González. “Siempre me dijo que era un luchador, tuve una lesión muy compleja a los seis o siete partidos que llegué. Me dijo que le recordaba mucho a él. Lo voy a llevar siempre en mi corazón, las charlas y los momentos. Fue un abrazo hermoso. Siempre lo llevaré conmigo”, dijo sobre un emotivo encuentro que tuvo con Russo hace algunas semanas.

Tweet placeholder

ver también DT que fracasó en la selección chilena conmueve a todos con su recuerdo de Miguel Ángel Russo

Revisa el compacto de San Lorenzo vs San Martín de San Juan

Publicidad