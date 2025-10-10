Un entrenador que tuvo un olvidado y deficiente paso por la selección chilena Sub 20 se sumó a los hermosos recuerdos en torno a la figura de Miguel Ángel Russo, el recientemente fallecido director técnico de Boca Juniors. Se trata de un argentino que fue colaborador muy cercano de Marcelo Bielsa por varios años.

Y que dirigió a la Roja para menores de 20 años desde diciembre de 2013 hasta junio del año siguiente. Las referencias son para Claudio Vivas, un avezado entrenador trasandino que también registra pasos por Banfield, Sporting Cristal de Perú y dos clubes que lo conectaron a Russo: Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda.

En una entrevista con TyC Sports, Vivas desclasificó unos episodios que, según él, grafican en total dimensión al DT que murió a los 69 años. “Más allá de todos sus logros deportivos fue un gran ser humano. Tuvo tres gestos conmigo que fueron espectaculares”, expuso el estratego.

Miguel Ángel Russo falleció esta semana tras varios años enfermo de cáncer. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Cuando fui a Estudiantes por cuatro años, me lo crucé jugando al golf. Me dijo ‘bienvenido a mi casa, si necesitas algo no dudes en llamarme”, detalló Vivas en primera instancia cuando le pidieron contar esas anécdotas que se grabaron a fuego en sus recuerdos.

Prosiguió con un duro hecho para su vida personal. “Cuando perdí a un hijo se comunicó conmigo y se puso a disposición”, expuso Claudio Vivas, cuyo último trabajo fue asumir la dirección del scouting en la selección de Costa Rica, que también dirigió interinamente.

Ex DT de la selección chilena recuerda episodios con Miguel Ángel Russo: “Eso es de un tipo maravilloso”

La tercera anécdota que este ex entrenador de la selección chilena Sub 20 tuvo con Miguel Ángel Russo fue en febrero de 2010, cuando Claudio Vivas había sido destituido de su cargo de entrenador en Racing Club. Hubo un llamado telefónico del fallecido DT que marcó para siempre al ex mano derecha de Bielsa.

Claudio Vivas visitó Chile en la Copa Libertadores 2019 con Sporting Cristal. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Cuando pasé por Racing dirigiendo, inmediatamente después que fui despedido me llamó para saber de mí. Lo habían llamado y quería saber cómo era mi situación para avanzar”, contó Claudio Vivas, siempre en la señal de TyC Sports.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo en su presentación como DT de Boca. (Sebastián Rodeiro/Getty Images).

Añadió un cierre que se sumó a la tónica de los comentarios en torno a la figura de Russo. Un DT querido literalmente por todos en Argentina y varios lugares del mundo, como Perú, Chile y Colombia. “Esas son cosas de tipos maravillosos. De un grande”, sentenció Vivas.