Lionel Scaloni es el DT de Argentina y en el último amistoso que jugó el equipo campeón del mundo, se topó con un entrenador que tuvo una experiencia en la Roja Sub 20. La Albiceleste venció por 3-1 a Costa Rica en un duelo disputado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue el juego en que Lautaro Martínez le puso fin a una sequía en la selección trasandina. También la noche del debut del portero Walter Benítez, quien milita en el PSV Eindhoven de los Países Bajos. Pero no sólo eso. Además hubo espacio para reencuentros especiales.

Scaloni fue protagonista de un momento de mucho afecto que tuvo con el jefe técnico de las selecciones juveniles de los Ticos. La referencia es para Claudio Vivas, quien tuvo un breve y poco exitoso paso por la Roja Sub en 2014. “Buen bloque, muchos jóvenes en cancha”, valoró el argentino, quien en 2023 llegó a su cargo actual.

Fue entonces que apareció el conductor de La Scaloneta. Y llenó de cariño a Vivas frente a los medios de comunicación. “Este es un grande, me hizo jugar a mí desde chiquitito. El padre futbolístico mío y de mi hermano. Lo aprecio un montón”, afirmó Lionel Scaloni ante la sonrisa de su colega.

“Ya vieron que compiten. Este les va a dar alegrías. Lo quiero mucho, su carrera lo avala. Es mucho más que mis palabras”, manifestó Scaloni. Una muestra elocuente de la gran consideración que tiene el estratego ganador de Qatar 2022 sobre Vivas, un colaborador muy cercano en la carrera de Marcelo Bielsa.

Lionel Scaloni conoció en Newell’s Old Boys a Claudio Vivas, DT de la selección Sub 23 de Costa Rica que hace 10 años tuvo un paso para el olvido por la Roja Sub 20. De hecho, fue sacado de aquel puesto con un rendimiento que ni siquiera alcanzó el 30 por ciento.

Fueron cuatro triunfos, siete empates y 12 derrotas de Vivas en el cuadro chileno, donde ganó un 28,9 por ciento de los puntos en disputa, aunque sólo compitió oficialmente en el torneo Esperanzas de Toulon, hoy llamado Maurice Revello. Tras su paso por Chile, emigró a Banfield, donde vivió dos ciclos.

“Me quedaron recuerdos muy buenos. Pero no me supieron esperar. Me contrataron para armar un equipo en un año. Numéricamente no me fue bien, con un equipo absolutamente improvisado. Buenos nombres propios, pero con poco trabajo”, se defendió Claudio Vivas en su momento respecto a su labor en Chile.

Sporting Cristal y Cusco FC de Perú, Bolívar de Bolivia fueron los trabajos que tuvo Vivas tras su salida de Juan Pinto Durán. “Sabe de fútbol 10 veces más que yo, no tengas dudas de eso. No tengas ningún tipo de dudas”, sentenció Lionel Scaloni ante quien reconoció como su mentor futbolístico.

