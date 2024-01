La selección uruguaya Sub 23 de Marcelo Bielsa está teniendo un Preolímpico para el olvido. Pese a su buen nivel de juego, los celeste acumulan dos derrotas en igual cantidad de partidos, quedando al borde de la eliminación en el torneo que da pasajes para Paris 2024.

El perder 1-0 ante Chile caló hondo en el Loco, quien enfrentó la conferencia de prensa bastante choreado y sin muchas ganas de contestar a las preguntas de los medios.

A tanto llegó esto, que el argentino tuvo un round aparte con un periodista uruguayo. ¿La razón? Pues una pregunta que sacó de quicio a Bielsa por como fue planteada.

El comunicador alargó mucho su consulta, desatando el enojo del argentino. “Dígame, ¿Cuál es la pregunta? Pero no pierda tiempo, dígame la pregunta”, le dijo Bielsa al periodista, quien afirmaba que Uruguay “tuvo muchas dificultades” en sus dos primeros partidos.

“Estoy totalmente en desacuerdo, si usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas, no estoy de acuerdo. ¿Hay otra pregunta? El rendimiento es proporcional. Evidentemente, los resultados que merecimos no los obtuvimos. ¡Eso lo ve un ciego! Puede analizar los partidos de Uruguay, si es posible. No obtuvimos los merecimientos que el trámite hubiera ameritado”, lanzó el argentino.

Con esta caída Uruguay quedó colgando en este Preolímpico, a tal punto de que los charrúas necesitan que Chile le quites puntos a Argentina el próximo martes para seguir con chances matemáticas de clasificar al cuadrangular final. El quedar eliminados en este torneo sería todo un fracaso para los celestes, sobre todo considerando su condición actual de Campeón del Mundo Sub 20.

¿Cuándo vuelve a jugar la Uruguay Sub 23 de Marcelo Bielsa?

La selección charrúa volverá a ver acción en el Preolímpico 2024 ante Perú este martes 30 de enero desde las 17:00 horas en el Polideportivo Misael Delgado. Los celestes están obligados a ganar y esperar un tropiezo de Argentina para tener chances de clasificar al cuadrangular final.

