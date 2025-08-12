No fue un día más para Vicente Reyes en su estadía en Inglaterra, pues tuvo su debut en el Peterborough United, equipo que ante una emergencia médica recurrió a los servicios del portero chileno, quien se sumó a préstamo desde el Norwich City.

Estará en The Posh durante la primera parte de la temporada del fútbol inglés. En tres partidos disputados, el equipo de Reyes sólo cosechó derrotas. Esta vez, fue en la Carabao Cup, donde quedaron eliminados tras caer por 2-1 frente al Accrington Stanley.

A pesar del tempranero gol que recibió el golero nacido en Estados Unidos que ya fue citado a la Roja adulta: al minuto de juego, Alex Henderson aprovechó un descuido defensivo del Peterborough para vencer por primera vez a Vicente Reyes en la tarde.

Kelsey Mooney fue quien marcó el segundo gol, aunque también perdió un par de duelos ante Reyes. El ex guardavalla del Atlanta United le sacó un tiro abajo muy exigente y también lo aguantó bien en un achique. Todo eso fue en la segunda parte, cuando también cayó el descuento del Peterborough.

A 11 minutos del final, Archie Collins acortó la distancia, pero el equipo visitante no pudo igualar. Aunque Reyes fue clave para que los pupilos de Darren Ferguson se mantuvieran en el partido con opciones de pelearlo seriamente. Eso sí, The Posh sigue con la dinámica negativa en el inicio de la campaña.

Vicente Reyes agradece la oportunidad en Inglaterra tras su debut por el Peterborough

Más allá de la eliminación en una de las competencias de Inglaterra, Vicente Reyes mostró gratitud por la oportunidad recibida. En los dos partidos anteriores que jugó Peterborough United, el golero titular había sido el australiano Nicholas Bilokapić, quien figura en la lista de transferibles.

“Estoy complacido de haber tenido la oportunidad de jugar. Las circunstancias no podrían haber sido peor al inicio, concedimos un gol antes del minuto”, fue la gratitud que mostró el golero chileno de 21 años, quien en la temporada pasada jugó los últimos cuatro partidos en la Championship por el Norwich City.

De todas maneras, su mentalidad lo llama a mirar el futuro. “Levantaré mi cabeza y seguiré hacia adelante. Sabemos que este era un partido de copa que todos queríamos ganar”, sentenció Vicente Reyes en una entrevista con el sitio oficial del Peterborough United, que debe visitar al Wigan Athletic por la tercera jornada de la League One el 16 de agosto.