Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

Gabriel Suazo es la prioridad para Sevilla por su enorme calidad en la pretemporada: “Ha sido uno…”

El equipo andaluz espera inscribir a última hora al defensor chileno y así pueda ser de la partida en la primera fecha de la Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Gabriel Suazo fue uno de los más regulares en la pretemporada de Sevilla.
© Getty ImagesGabriel Suazo fue uno de los más regulares en la pretemporada de Sevilla.

Uno de los seleccionados chilenos que dio un salto de calidad para la temporada 2024-2025 fue Gabriel Suazo, quien dejó Toulouse para recalar en el siempre competitivo Sevilla.

El formado en Colo Colo, sin embargo, llegó a un cuadro andaluz que está lejos de ser el club que siempre peleaba el título en la Europa League, porque ahora está sumido en una dura crisis financiera.

Suazo tomó el riesgo y recaló en Sevilla, que por ahora no lo puede inscribir en La Liga de España, a dos días del partido ante Athletic Club de Bilbao.

Se formó en River Plate, peleó con Alexis Sánchez y ahora será entrenador de Gabriel Suazo

ver también

Se formó en River Plate, peleó con Alexis Sánchez y ahora será entrenador de Gabriel Suazo

Gabriel Suazo, la prioridad de Sevilla para las inscripciones

El gran problema que tiene Sevilla es que tiene que liberar “masa salarial” para inscribir a sus nuevos fichajes, entre ellos el chileno, quien es la prioridad número 1.

En Diario de Sevilla dieron a conocer que Matías Almeyda tiene considerado como titular a Suazo y esperan que sea el primer inscrito de sus fichajes para el partido del domingo.

“Pese a no estar aún inscrito, en la entidad nervionense confían que Gabriel Suazo pueda ser el lateral izquierdo titualar contra el Athletic Club“, señaló el citado medio.

Publicidad
Gabriel Suazo espera ser inscrito en Sevilla. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Gabriel Suazo espera ser inscrito en Sevilla. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

“El chileno, la primera incorporación de Antonio Cordón para su nuevo equipo, ha sido uno de los nombres propios del verano en clave sevillista debido a la mejoría que ha supuesto con respecto a Adrià Pedrosa“, agregaron.

Gabriel Suazo espera poder estar en el primer partido de Sevilla en la temporada y así cumplir su sueño de jugar en La Liga.

Publicidad
El monumental salto que dio Real Betis en importante ranking gracias a Manuel Pellegrini

ver también

El monumental salto que dio Real Betis en importante ranking gracias a Manuel Pellegrini

¿Cuándo y a qué hora juega Athletic Club vs Sevilla por la primera fecha de la Liga de España?

El partido entre Athletic Club de Bilbao y Sevilla por la jornada inaugural de la Liga de España se jugará este domingo 17 de agosto, a partir de las 13:30 horas de Chile en San Mamés.

Lee también
El salto que dio Real Betis en ranking gracias a Manuel Pellegrini
Internacional

El salto que dio Real Betis en ranking gracias a Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura de Betis
Internacional

Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura de Betis

Se confirma la hecatombe para Gabriel Suazo en Sevilla
Internacional

Se confirma la hecatombe para Gabriel Suazo en Sevilla

Era la gran promesa del fútbol nacional y recién hoy marcó su primer gol en Chile
Chile

Era la gran promesa del fútbol nacional y recién hoy marcó su primer gol en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo