Uno de los seleccionados chilenos que dio un salto de calidad para la temporada 2024-2025 fue Gabriel Suazo, quien dejó Toulouse para recalar en el siempre competitivo Sevilla.

El formado en Colo Colo, sin embargo, llegó a un cuadro andaluz que está lejos de ser el club que siempre peleaba el título en la Europa League, porque ahora está sumido en una dura crisis financiera.

Suazo tomó el riesgo y recaló en Sevilla, que por ahora no lo puede inscribir en La Liga de España, a dos días del partido ante Athletic Club de Bilbao.

Gabriel Suazo, la prioridad de Sevilla para las inscripciones

El gran problema que tiene Sevilla es que tiene que liberar “masa salarial” para inscribir a sus nuevos fichajes, entre ellos el chileno, quien es la prioridad número 1.

En Diario de Sevilla dieron a conocer que Matías Almeyda tiene considerado como titular a Suazo y esperan que sea el primer inscrito de sus fichajes para el partido del domingo.

“Pese a no estar aún inscrito, en la entidad nervionense confían que Gabriel Suazo pueda ser el lateral izquierdo titualar contra el Athletic Club“, señaló el citado medio.

“El chileno, la primera incorporación de Antonio Cordón para su nuevo equipo, ha sido uno de los nombres propios del verano en clave sevillista debido a la mejoría que ha supuesto con respecto a Adrià Pedrosa“, agregaron.

Gabriel Suazo espera poder estar en el primer partido de Sevilla en la temporada y así cumplir su sueño de jugar en La Liga.

¿Cuándo y a qué hora juega Athletic Club vs Sevilla por la primera fecha de la Liga de España?

El partido entre Athletic Club de Bilbao y Sevilla por la jornada inaugural de la Liga de España se jugará este domingo 17 de agosto, a partir de las 13:30 horas de Chile en San Mamés.