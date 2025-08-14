Ya han pasado más de dos meses desde que Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de la selección chilena. El Tigre será recordado, lamentablemente, por dejar a Chile fuera de otro mundial.

El argentino se despidió del Equipo de Todos tras el duelo ante Bolivia en medio de un mar de críticas. De hecho, la flojera y tozudez fueron solo algunos de los escándalos en los que se vio envuelto.

Además, contamos su constante ausencia de los estadios del fútbol chileno y sus viajes a Argentina, firmaron su sentencia en el país.

El palo menos esperado para Ricardo Gareca llega desde Perú

Si en Chile la labor de Ricardo Gareca ha estado en cuestionamientos, en Perú tampoco están lejos de esa realidad. En las últimas horas el palo más grande que pudo recibir el Tigre llegó desde aquel país.

Carlos Zambrano, en conversación con el programa X No Decirlo, del canal de YouTube NTP, sorprendió a propios y ajenos con llamativas declaraciones de quien fuera su DT hace unos años.

Al zaguero de 36 años le preguntaron por las diferencias del proceso encabezado por el exfutbolista como con Juan Reynoso, DT que dirigió a los incaicos en el inicio del actual proceso de Eliminatorias.

“Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos (jóvenes)”, comentó Zambrano sobre los entrenamientos que hizo en tierras peruanas.

En ese mismo sentido, le tiró un palo a Gareca. “Creo que le hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final, el fútbol se maneja de muchas maneras por distintos factores, muchas cosas que la gente no sabe”.

“La gente se guio porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se daban”, agregó.

Finalmente, detalló que por sobre Ricardo Gareca, rescata lo hecho junto a Juan Reynoso. “La gente lo detestaba, lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba”, cerró.

