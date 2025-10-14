El plan de Real Betis con la gran estrella de España en el Mundial Sub 20: “Pellegrini decidió…”

Uno de los equipos apuntados a ganar el Mundial Sub 20 en la previa era España, sin embargo, el elenco europeo quedó afuera en los cuartos de final.

Los españoles dijeron adiós al torneo que es organizado en Chile tras caer en un partidazo ante Colombia, que se impuso por un ajustado 3-2 en la fase de los ocho mejores.

La principal figura de la Roja de Europa en la Copa del Mundo fue el delantero de Real Betis Pablo García, quien al llegar a Sevilla será recibido por la puerta grande por Manuel Pellegrini.

Revelan el plan de Real Betis con Pablo García

Pablo García destacó en el Mundial Sub 20 con dos goles y ahora volverá a unirse a los trabajos de Manuel Pellegrini, quien tiene en mente darle más chances al puntero español.

En Marca dieron a conocer que el Ingeniero tiene muy en cuenta al atacante de 19 años, porque será útil en una ardua temporada con tres competencias como La Liga, la Europa League y la Copa del Rey.

“La idea del club, como informan diversas fuentes oficiales a Marca, es recompensar la buena trayectoria que está llevando Pablo desde que Pellegrini decidió empezar a contar con él, pero yendo paso a paso“, señaló el citado medio.

“Esto pasaría por una mejora en sus condiciones económicas, que tal vez incluyan un aumento del valor de su cláusula de rescisión, pero el joven delantero continuaría con dorsal del filial, pese a estar integrado plenamente en la primera plantilla verdiblanca”, agregó la publicación.

Por último, hablaron de las alternativas que le entrega Pablo García a Manuel Pellegrini en el ataque de Betis.

“Por lo pronto, su polivalencia le permite jugar como alternativa a Antony, en la parte derecha del ataque de su equipo, y como delantero centro, posición que ha ocupado en varias rotaciones tanto la pasada temporada como la actual”, cerró el medio español.