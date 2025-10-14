El defensor argentino Valentín Gómez fue uno de los refuerzos del Betis y rápidamente se hizo un espacio en las oncenas de Manuel Pellegrini. Probablemente mucho antes de lo que había imaginado, el zurdo de 22 años ganó terreno en la consideración del DT chileno.

Ya son seis partidos los que Gómez disputó en La Liga. El trasandino también jugó dos encuentros por la Europa League. Señales claras de que se ganó la confianza de Pellegrini. “Creo que es un poco el objetivo”, afirmó el marcador en una entrevista con El Desmarque.

“Entrenar y cuando tenga la posibilidad, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente no esperaba tener esta seguidilla de partidos, pero bueno. Traté de entrenar para estar preparado cuando me tocase la oportunidad”, aseguró Gómez.

Valentín Gómez en acción por el Real Betis ante el Nottingham Forest de Inglaterra en la Europa League. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Por cierto, Gómez también contó de su relación con el Ingeniero Pellegrini. “Él siempre está cerca del jugador, trata de ayudar lo máximo posible. Está encima de nosotros, nos pide que salgamos a jugar y que seamos protagonistas”, aseguró el jugador surgido de las inferiores del Fortín.

“Es un gran entrenador que ayuda bastante a la calidad humana también dentro del grupo”, apuntó Valentín Gómez, quien ha configurado una dupla sólida de zurdos en la zaga bética junto al brasileño Natan, quien se quedó en el club luego de estar a préstamo una temporada desde el Napoli de Italia.

Manuel Pellegrini se ganó el corazón de uno de sus refuerzos en el Betis. (Aitor Alcalde/Getty Images).

El argentino Valentín Gómez desclasifica su fichaje frustrado en el City antes del Betis de Pellegrini

El zaguero argentino Valentín Gómez tuvo dos posibilidades concretas de saltar a Europa meses antes de desembarcar en el Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini. Una fue al Udinese de Italia. La otra, al Manchester City de Inglaterra. Pero ninguna de esas chances se materializó.

Sobre esta experiencia truncada a la Serie A, Gómez contó algunos detalles. “Fue complicado. Un mes difícil, pero bueno, todo sirve para aprender. Todas las experiencias, sean positivas o negativas, te dejan algo marcado en el camino. Y a todas esas cosas intento sacarle el mayor beneficio posible”, dijo con mucha madurez.

Valentín Gómez en un amistoso ante el Sunderland de Inglaterra. (Ed Sykes/Getty Images).

Llegó incluso a entrenar solo en una plaza en medio de ese fichaje frustrado en la escuadra de Friulli. Y su llegada a la Premier League tampoco se dio. Fue por la misma razón que no se dio su traspaso al Cruzeiro de Brasil, que arguyó problemas en la rodilla luego de una revisión médica.

Valentín Gómez fue campeón con el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Ya lo dije en su momento. Nunca tuve problemas con la rodilla ni me perdí algún partido por eso. Sinceramente no sé qué trasfondo hubo en esa operación que no salió. Verdaderamente no estoy al tanto de lo que ocurrió. Cuando volví de esa frustración seguí entrenando con normalidad. Jugué todos los partidos, no me perdí ninguno. Lo que ocurrió ayudó a que esté aquí”, cerró Valentín Gómez, quien afina detalles para un nuevo desafío. Será el 18 de octubre ante el Villarreal, que comenzó muy bien la campaña.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

El Betis marcha en el cuarto lugar en la tabla de La Liga 2025-2026 al cabo de ocho partidos. Tiene un punto menos que el Submarino Amarillo, su rival de turno en la fecha 9.

