El sueño de todos los hinchas de la Roja es que Manuel Pellegrini se convierta en el entrenador del Equipo de Todos. Su presente en el Real Betis, donde todavía no renueva su contrato, ilusiona aún más con la posibilidad de que el Ingeniero revierta el triste momento de la selección.

El DT termina contrato en junio de 2026 con el elenco español. “Lo importante es estar centrado en el día de hoy. Veremos en el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos“, manifestó hace unos días, dejando abierta la puerta de la Roja.

En la ANFP, el gerente de selecciones, Felipe Correa, fue consultado sobre el tema y respondió: “A la pregunta de si Pellegrini es un candidato a la selección chilena, nadie podría decir lo contrario”.

Más allá de todo eso, Carlos Caszely se encarga de matar las ilusiones que tienen los hinchas y también el plantel de Chile, donde hasta Gabriel Suazo se ha manifestado a favor de la llegada del Ingeniero. El ídolo de Colo Colo y la selección explicó por qué Pellegrini no llegará.

¿Betis o Chile? ¿Cuál será el futuro de Manuel Pellegrini? | Getty Images

ver también La ANFP rompe el silencio por la opción de Pellegrini en la Roja: “Si hay interés…”

“Pellegrini es muy inteligente para venir”

“Es mi percepción. Manuel Pellegrini es un hombre demasiado inteligente como para venir a la selección. No vino con Arturo Salah, que es su amigo. Él puede trabajar en Europa porque lo respetan, pero en Chile no“, argumentó Carlos Caszely en Radio ADN.

Publicidad

Publicidad

Por otra parte, el ídolo nacional se declaró en contra de Nicolás Córdova. “He hablado con seis clubes, están emputecidos con Córdova porque dice que el trabajo es malo. Él trabajó dos años, de lunes a viernes, y les pasa los jugadores a veces. Se están reuniendo para mandar una carta a la Federación, trabajó dos años con esta selección y no vimos ningún cambio“.