La renovación de Manuel Pellegrini es un tema complicado en el Betis, pues la negociación no se ha podido materializar en la firma del contrato. Pero el experimentado director técnico chileno sigue firme en su cargo y prepara un desafío muy importante.

El equipo verdiblanco recibirá al Nottingham Forest de Inglaterra en la jornada 1 de la fase regular en la Europa League. En ese contexto, un jugador argentino de los béticos habló del trabajo que Pellegrini ha hecho en la institución, donde el DT chileno llegó en agosto de 2020.

“Como grupo estamos muy felices. Es mi segundo año con el míster, la verdad que muy bien. El camino marcado por Manuel en este club es algo único. Se vienen haciendo grandísimos años, no sólo en Liga, también en Europa. Las exigencias son cada vez mayores, la ambición es muy grande”, aseguró Giovani Lo Celso.

Gio Lo Celso quiere sí o sí seguir bajo la tutela de Pellegrini. (Fran Santiago/Getty Images).

Este ex jugador del Tottenham Hotspur es bicampeón de América con la selección de Argentina, aunque se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión. “Nos encantaría seguir con Pellegrini, eso es todo lo que puedo decir. Ya después son cosas de tiempo”, aseguró Lo Celso.

“Estamos muy bien, trabajando para conseguir los objetivos que nos propusimos. Se cumplieron 10 años de esta comisión, también se ve el reflejo de lo que fue el Betis este último tiempo. Estuve hace seis o siete años y cada día me sorprende más cómo crece este club”, manifestó el futbolista surgido en las inferiores de Rosario Central, quien vive su segundo ciclo en el Betis.

Lo Celso se la juega por pedir la renovación de Pellegrini en el Betis

Para Giovani Lo Celso, la renovación de Manuel Pellegrini en el Betis es algo que le gustaría, pero no le quita el sueño. Sabe que no es de su total competencia, más allá de que su opinión sea escuchada por la plana mayor de la institución andaluza.

“Eso lo hace la comisión directiva, el míster, su cuerpo técnico y la plantilla. Es el Betis que queremos ver todos, cada día un poco más grande. Se está notando y es por algo. Hay mucha ilusión y vamos todos por ese mismo camino”, aseguró Gio Lo Celso, quien también jugó en el Paris Saint-Germain de Francia.

Además, el trasandino habló sobre el puesto donde prefiere jugar. “Donde me toque jugar trataré de dar el 100 por 100 para el equipo. Sea la posición que sea, es cosa del entrenador. Soy feliz dentro de la cancha, no tengo una posición preferida. Ahora me toca hacerlo en esa zona. Me siento muy cómodo jugando”, cerró Gio, quien cuenta las horas para la rúbrica del Ingeniero Pellegrini, cuyo vínculo vence en junio del año siguiente.