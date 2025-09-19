El jugador del Sevilla, Gabriel Suazo, fue una de las sorpresas de las últimas fechas de las Eliminatorias, en donde llevó la jineta de capitán de la Roja, marcando el nuevo proceso que vivirá la selección tras quedar eliminada de la competencia.

Tras la crisis del equipo, mucho se habla sobre el nuevo entrenador que asumirá las riendas del equipo con la ilusión de clasificar al Mundial 2030 y romper la racha negativa de citas planetarias sin ir.

En ese contexto, Manuel Pellegrini es uno de los nombres que piden los hinchas y donde los rumores siempre lo posicionan en el radar de la Roja.

Gabriel Suazo habla de la posibilidad de que Pellegrini asuma en la Roja

Ante esto, Suazo comentó en conversación Muchodeporte: “Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa”.

“No sé si ha habido algún entrenador chileno tan reconocido acá. Sería un orgullo para nosotros“, comentó el jugador.

ver también ¿Se ilusiona la Roja? Manuel Pellegrini lanza tajante postura sobre su renovación en el Betis

Asimismo, comenta que a pesar de la admiración, el ingeniero actualmente es uno de sus rivales en LaLiga. “Cuando toque enfrentarme querré ganar como nada en este mundo, pero con mucho respeto a Manuel. Es un tremendo entrenador y, aunque no lo conozco, como persona también debe serlo”.

Publicidad

Publicidad

Suazo se convirtió en el nuevo capitán de la Roja para enfrentar las fechas restantes de las eliminatorias, agregando que fue un gran momento profesional.

“Más que un reto, me enorgullece tanto a mí como a mi familia. Es por lo que hemos luchado durante muchos años, sacrificando muchas cosas. La carrera de futbolista es linda”.

Gabriel Suazo fue el capitán en la última fecha de eliminatorias/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Cuando uno crece entiende las diferencias con un trabajador normal, pero conlleva mucho sacrificio detrás, sobre todo cuando es joven deja de lado muchas cosas en la vida. Para mi familia es un orgullo que yo porte el brazalete, al igual que para mí”, puntualizó.