Manuel Pellegrini es el entrenador nacional más exitoso del Siglo XXI. Y quizás de la historia, un puesto en el que compite con Fernando Riera, quien fue uno de sus mentores.

Sin embargo, en el fútbol chileno hay una espina clavada con el Ingeniero: que nunca haya querido dirigir a la selección, teniendo oportunidades para haberse arriesgado.

La primera de ellas fue para Francia 98, según lo contó Ricardo Abumohor en el podcast de The Clinic. Esto, tras la bullada salida de Xabier Azkargorta de la banca, en el inicio de ese proceso.

“Hablamos con tres técnicos: Jorge Socías, Manuel Pellegrini y Nelson Acosta. Tanto Manuel como el Lulo dijeron acá hay que preparar un proyecto a cuatro años plazo”, contó Abumohor para detallar la razón de Pellegrini.

Manuel Pellegrini pudo ser el entrenador de Chile para Francia 98

El primer rechazo de Pellegrini a la selección chilena

Agregó el ex presidente de la ANFP que Pellegrini y Socías “querían partir desde cero, con algo a largo plazo. Y el país estaba desesperado, vuelto loco, necesitabas una inyección a la vena, no un tratamiento largo en una buena clínica“.

Publicidad

Publicidad

Luego sostuvo que la decisión fue acertada al confiar en Nelson Acosta. “Yo me tenía que jugar la vida. Y el remedio, el antibiótico preciso para lo que estábamos viviendo era Nelson, que iba último con la Unión. Era el único que tenía condiciones para eso, era Nelson”.

“Cuando hablamos me dijo ‘yo me la juego y clasifico a Chile‘, con una convicción grande que tenía. Íntimamente yo sabía que la persona que necesitábamos era Nelson”, cerró sobre el momento en que Pellegrini pudo ser el DT de Chile y al final fue Acosta el elegido.

ver también “Acá desnudaban todas sus falencias”: medallista olímpico con la Roja cuestiona postura de Alexis Sánchez

El segundo rechazo de Pellegrini a la Roja

Pellegrini también fue buscado por su amigo Arturo Salah hace 10 años, cuando Jorge Sampaoli decidió abandonar al seleccionado tras la salida de la presidencia de Sergio Jadue.

Publicidad

Publicidad

ver también Manuel Pellegrini celebra el regreso de su futbolista chileno en el Betis para jugar la Europa League

“En su momento, cuando había que buscar un entrenador para la selección fue con el primero que hablé. Él estaba en un momento profesional óptimo, pero estaba en otro nivel“, señaló Salah para explicar el segundo rechazo de Pellegrini a la Roja.