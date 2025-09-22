Es tendencia:
Manuel Pellegrini celebra el regreso de su futbolista chileno en el Betis para jugar la Europa League

Manuel Pellegrini celebra el regreso a las prácticas del lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, jugador con sangre chilena.

Por Felipe Escobillana

Pellegrini debutará en Europa League este miércoles, ante Nottingham Forest
© Getty ImagesPellegrini debutará en Europa League este miércoles, ante Nottingham Forest

Manuel Pellegrini está cumpliendo una temporada aceptable en el Betis, elenco que marcha en la sexta posición tras 9 unidades en los seis primeros partidos del torneo, en el que solamente ha perdido una vez.

Ahora se prepara para el debut en la Europa League, certamen en el que este miércoles enfrentará al elenco inglés del Nottingham Forest en Sevilla. Y tiene una buena noticia.

Esto porque el futbolista Ricardo Rodríguez Araya, que juega por la selección de Suiza pero tiene sangre chilena porque su mamá nació en nuestro país, se recuperó de su lesión.

Señala Estadio Deportivo desde España que este lunes “se ha ejercitado con el grupo con aparente normalidad sólo dos semanas después de lesionarse en un encuentro de la selección de Suiza”.

De hecho, adelantan que “podría estar disponible para el choque que en la noche de este miércoles enfrentará en el Estadio de La Cartuja al equipo verdiblanco con el Nottingham Forest inglés”.

Pellegrini busca variante en la defensa del Betis

Una buena noticia para el Ingeniero Pellegrini, debido a que el lateral izquierdo es una de las posiciones que debe cubrir para este duelo ya que Junior Firpo presenta una sobrecarga muscular y esperan por su evolución.

Camino a la gloria: Los rivales del Betis de Manuel Pellegrini en Europa League

ver también

Camino a la gloria: Los rivales del Betis de Manuel Pellegrini en Europa League

De hecho, en el último duelo ante Real Sociedad, Pellegrini usó en esa posición al joven argentino Valentín Gómez, quien es defensa central. A pesar de que debió adaptarse, lo hizo de buena manera durante 20 minutos.

De esta forma, Betis jugará ante el elenco británico con Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo (Rodríguez); Altimira, Fornals; Lo Celso, Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.

