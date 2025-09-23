O’Higgins de Rancagua es por ahora el escolta de Coquimbo Unido, tras una ascendente campaña con Paqui Meneghini al mando que lo tiene hoy accediendo al cupo del Chile 2 a Copa Libertadores.

Y en medio de la transición de la familia Abumohor a los empresarios argentinos/mexicanos liderados por Matías Ahumada, el que pronto será ex propietario total del equipo celeste.

Fue así que en entrevista con El Gerente, el podcast de The Clinic, el hombre que estuvo por 20 años a cargo del Capo de Provincia explicó su decisión de vender al OHI – OHI que hoy brilla en la Liga de Primera.

La particular comparación de O’Higgins con el Milan

“O’Higgins para mí es una institución de lujo. Y necesitaba mayor capital, lo dije en todos los tonos. (Silvio) Berlusconi vendió el Milan a los chinos porque una sola familia no puede sostener un club para estar en las esferas importantes. Yo veía lo mismo con O’Higgins”, justificó el ex presidente de la ANFP.

En ese sentido, Abumohor espanta las críticas por los nuevos dueños del Capo diciendo que “se requería mayor inversión, mayor capital, porque la base ya está hecha. El club lo tiene todo para ser grande”.

“Yo destinaba 20% de los ingresos a jóvenes y al Monasterio Celeste, mientras otros clubes tercerizaban divisiones menores o no tenían fútbol femenino. Eso es pelear en desigualdad”, cerró.

