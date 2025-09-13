O’Higgins sigue con su buen momento en la Liga de Primera y venció a domicilio a Palestino. De esta manera, se metieron con todo en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores.

En La Cisterna había promesa de buen partido y los equipos no decepcionaron. Dos clubes que se encuentran en la parte alta, por lo cual, a ninguno le servía el empate en la apretada disputa de los cupos para las copas internacional, lo que resultó en un bonito encuentro.

De la mano de Maxi Romero

O’Higgins logró ganar un partido clave para su futuro en la Liga de Primera. Los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini se impuso por 2-1 ante Palestino con dos goles de Maximiliano Romero, con lo cual ratificaron el campañón que están realizando.

A los 7 minutos, Romero abrió el marcador para el Capo de Provincia, avisando que llegaban a La Cisterna en busca de los 3 puntos. Palestino intentó llegar al empate antes del descanso, pero el palo les negó lo que habría sido el 1-1.

En la segunda parte, el Tino-Tino se acercó a la meta de Omar Carabalí, pero sin poder batir la resistencia de los rancagüinos. Ya cuando el encuentro entraba en tierra derecha, Maxi Romero se hizo presente otra vez con un furioso remate de larga distancia, el cual no tuvo una respuesta feliz de Sebastián “Zanahoria” Pérez. Fue el 2-0 en el 67′.

Parecía que la victoria comenzaba a sellarse, pero 3 minutos después Joe Abrigo convirtió un golazo de tiro libre, el cual puso el 2-1 y el suspenso en La Cisterna. Incluso, en la siguiente jugada Palestino pudo marcar el empate, pero Juan Ignacio Díaz salvó en la línea de forma increíble a O’Higgins. Finalmente, se mantuvo la victoria celeste.

Con la victoria, el Capo de Provincia llegó al 2° lugar de la tabla de posiciones con 41 puntos, metiéndose en zona de clasificación directa a Copa Libertadores. Palestino por su parte, se quedó en el 4° puesto con 39 unidades. Uno de los perdedores ha sido U. de Chile, quienes con dos partidos pendientes, fueron desplazados hasta el 5° lugar con 38 puntos. Ya no tienen margen de error.

Tabla de posiciones Liga de Primera: