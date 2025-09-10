Bien dicen que la primera vez no se olvida. Es lo que ratifica Vinicius Júnior, quien en la actualidad es una de las grandes estrellas del fútbol mundial con Real Madrid, pero no olvida que su primera vez fue con un club chileno.

El jugador merengue está llamado a liderar a Brasil luego de las lesiones que fueron quitando del primer nivel a Neymar. Con su equipo lo ha ganado todo y ya luce dos Champions League dentro de su palmarés, pero a los 25 años todavía le queda mucha carrera.

El primer gol de Vinicius Jr

Entre clubes y su selección, Vinicius Júnior ha convertido 133 goles. Desde muy joven, el atacante demostró sus grandes condiciones en Flamengo. Esto hizo que Real Madrid lo comprara cuando todavía era menor de edad, negocio que viendo los resultados, terminó siendo todo un éxito.

Justamente en sus inicios en el Mengao, un club chileno se cruzó en el camino del delantero brasileño, sellando su unión para siempre. Esto quedó nuevamente al descubierto ni más ni menos que en España.

Real Madrid a través de su cuenta de TikTok, le consultó a los jugadores de su plantel si recordaban su primer gol en el profesionalismo. Uno a uno fueron pasando, hasta que llegó el turno de Vinicius Júnior. El “7” mencionó a un club chileno.

“Palestino en Sudamericana ¿Cómo fue? No me acuerdo”, señaló entre risas la figura de los Merengues. No muchos lo saben, pero efectivamente su primera anotación fue al Tino-Tino. Fue el 9 de agosto de 2017, en la victoria de Flamengo por 5-0 ante los de La Cisterna en la segunda ronda de la Sudamericana. Vini convirtió el quinto.

Sin querer queriendo, Palestino quedó grabado a fuego en la carrera de uno de los mejores jugadores del mundo. Vinicius Júnior ha ganado 14 títulos con Real Madrid y numerosos premios individuales, pero no olvida su primera vez con un club chileno.

Mira el gol de Vinicius Jr a Palestino (5:16)

