Kylian Mbappé regresa a la disciplina del Real Madrid tras ver acción con la selección de Francia ante Ucrania e Islandia, en el inicio de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. Con el término de la fecha FIFA, el capitán de los galos se dio tiempo para hablar con L’Équipe.

Y una de las declaraciones del delantero francés llamó la atención: “soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es“.

“Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de sólo venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores. Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo“, añadió tajante.

Añadió que “soy consciente de todo, pero trato de vivir mi carrera a fondo, con pasión. Es imposible hacerlo todo bien. Lo importante es saber cuándo haces bien o no haces bien. Esa es la mayor fuerza de un campeón, su lucidez. Es lo que te permite no perder la cabeza, no estar en un mundo desligado de la realidad”.

La amplificación de Mbappé

Respecto a las luces sobre su figura, el astro francés del Real Madrid manifestó que “conmigo todo está amplificado. Es la historia del fútbol, de la televisión, de la notoriedad. A veces es justo, a veces injusto, pero no se puede cambiar”.

Agregó que “digo a menudo que la gente no me conoce, pero al mismo tiempo, no se puede conocer a todo el mundo… Es normal. Muchas cosas que se dicen de mí están alejadas de la realidad”.

Incluso, el atacante reclamó por verse relacionado en una investigación por abuso sexual abierta en Estocolmo durante la concentración de Francia, considerando que Mbappé ni siquiera estuvo citado para esos duelos.

“Ni siquiera estaba implicado. Fue triste ver a todo el mundo lanzarse sobre eso como si fuera un filete, sobre un tema tan grave. Les ocurre a demasiadas mujeres, por desgracia, como para que nos lancemos sobre ello por titulares y artículos. Nadie se tomó el tiempo de preguntarse qué ocurría con la potencial víctima”, sentenció Mbappé.

