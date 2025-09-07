Ni del Real Madrid ni Barcelona: Kylian Mbappé elige a los dos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Comenzó la cuenta regresiva para la entrega del Balón de Oro 2025. Los mejores futbolistas del planeta se disputan el trofeo que premia al más destacado de toda la temporada.

Por lo mismo, Kylian Mbappé decidió asumir la difícil tarea de elegir al próximo ganador del trofeo. Lo que llamó la atención ya que no mencionó a sus compañeros del Real Madrid ni del Barcelona.

En conversación con TeleFoot, el francés apuntó a sus ex compañeros del PSG. Para Mbappé, el primer candidato para ganar el trofeo es Ousmane Dembélé. “Debe y espero que gane el Balón de Oro. Lo apoyé desde el principio. Si dependiera solo de mí, se lo daría. Pero no depende de nosotros. Hubo votaciones. Creo que ya terminaron, ¿no? Ya veremos”, comentó el delantero.

Tras ello, apuntó al lateral Achraf Hakimi. Aunque acá reconoció que es más difícil por ser un defensa. “Espero que tenga una buena clasificación. Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica”, recalcó.

Ahora el tono de Kylian cambió radicalmente cuando le preguntaron por otros candidatos como Lamine Yamal del Barcelona. Es que el goleador decidió chatear al córner y evitar cualquier tipo de polémica. “Es muy buen jugador, pero del Barcelona. No se puede decir nada”, confesó entre risas.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

Según indica France Football, la ceremonia se realizará en el Théâtre du Châtelet y el evento está programado para el 22 de septiembre. Cabe consignar que el último ganador fue Rodri por su campaña en Manchester City y la selección de España.