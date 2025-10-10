La prensa española se pone nerviosa con la opción de Manuel Pellegrini a la Roja: “Humo”

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este viernes tras el papelón de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que jugará un partido amistoso ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

La Roja no tiene entrenador titular, de hecho el DT nacional será el reemplazante del interino titular (Nicolás Córdova), puesto que Sebastián Miranda es el encargado de comandar al equipo en la cancha de Audax Italiano.

El gran sueño de todos es que Chile contrate a Manuel Pellegrini para el proceso del Mundial 2030, situación que analizó el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien no negó dicha chance.

“A la pregunta de si Pellegrini es un candidato a la selección chilena, nadie podría decir lo contrario“, dijo el directivo.

ver también La ANFP rompe el silencio por la opción de Pellegrini en la Roja: “Si hay interés…”

Prensa española se inquieta por opción de Pellegrini a la Roja

Las declaraciones de Felipe Correa llegaron de inmediato a Sevilla, y en Estadio Deportivo, que sigue el día a día de Real Betis, reaccionaron muy rápido por el interés de la Roja por el Ingeniero.

“Chile señala a Pellegrini como candidato a la selección y recibe respuesta inmediata: ‘Es humo’“, titula el medio andaluz.

Publicidad

Publicidad

La frase “humo” corresponde a Eugenio Salinas, corresponsal de RedGol, que en sus redes sociales calificó de imposible la llegada del exitoso estratega al equipo nacional.

Manuel Pellegrini es el sueño de la Roja. Foto: Raul Zamora/Photosport

“No existen posibilidades de que aterrice en el banquillo chileno porque ampliará su contrato con el Betis con total seguridad”, escribe el diario sevillano, colgándose de las palabras del Keno.

Publicidad

Publicidad

Manu Fajardo, director deportivo de Real Betis, señaló que el chileno es el mejor entrenador del cuadro albiverde de la historia y desea sentarse luego con él y extender su contrato, que expira en junio de 2026.

ver también La molestia de Marcelo Barticciotto por la ausencia de Bruno en la Roja: “¡Hizo 15 goles!”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.