Un toque de calidad de Alexis Sánchez le da a Sevilla un triunfo espectacular en la Liga

El equipo del delantero chileno y Gabriel Suazo sumó una victoria clave en los minutos finales ante Rayo Vallecano.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez fue titular en Sevilla.
© Getty ImagesAlexis Sánchez fue titular en Sevilla.

La ropa es la vieja. Eso está diciendo Alexis Sánchez en este momento, porque fue clave con su calidad para darle una victoria a Sevilla por 1-0 ante Rayo Vallecano, donde también lució Gabriel Suazo en los triunfadores.

El entrenador del cuadro andaluz, Matías Almeyda, tomó la decisión de poner por primera vez en la temporada a Alexis como titular, quien partió jugando como delantero por la derecha.

En tanto, Suazo se afianza como estelar en la tienda sevillana y fue el mejor de la cancha en la visita, ya que fue factor ofensivo y siempre estuvo atento en faceta defensiva, realizando cruces vitales.

Apretado empate en Vallecas

A los 69 minutos de partido Almeyda decidió dar un golpe ofensivo en Sevilla, sacando a Rubén Vargas e Isaac Romero, para dar paso a Abdan Januzaj y Akor Adams. El único delantero que se mantuvo en la cancha en los forasteros fue Sánchez, que se fue a jugar a la banda izquierda.

En el sector izquierdo el Niño Maravilla se mostró más cómodo, incluso hizo una buena sociedad con Suazo, mostrando que puede ser clave.

Gabriel Suazo otra vez jugó a gran nivel en Sevilla. Foto: Sevilla

Gabriel Suazo otra vez jugó a gran nivel en Sevilla. Foto: Sevilla

Cuando todos pensaban que el partido terminaba en empate, llegó el gol andaluz. A los 87′ Alexis Sánchez recibe la pelota en la mitad y le da un pase glorioso a José Ángel Carmona, quien se escapa por la derecha y manda un centro para el criticado Akor Adams, que con un zapatazo furioso puso el tanto de la visita.

La victoria le viene como anillo al dedo a Sevilla, que escala a la octava posición de la Liga de España con 10 unidades.

En la próxima fecha Sevilla tiene un partido más que complicado, porque recibe a FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La tabla de posiciones de la Liga de España

