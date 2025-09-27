El Atlético de Madrid logró dar el gran golpe y dejó en llamas La Liga de España. Este sábado los Colchoneros lograron una aplastante goleada por 5 a 2 ante el Real Madrid, ajustando la pelea en la cima de la tabla de posiciones.

El elenco de Xabi Alonso llegaba con un invicto de 6 partidos en el torneo y firme como el sólido líder. No obstante, los pupilos de Diego Simeone los tumbaron en una jornada donde Julián Álvarez se robó la película.

La Araña se matriculó con dos goles y uno de ellos una verdadera joya de tiro libre. Con esto, los Merengues se mantienen en la cima pero arriesgan perderla si es que Barcelona hace la tarea ante la Real Sociedad.

Atlético le quita el invicto al Real Madrid y deja La Liga en llamas

El derby de Madrid terminó en manos del Atlético gracias a una gran actuación de Julián Álvarez. El Atlético derrotó al Real por 5 a 2, asegurando tres puntos de oro y ajustando aún más las cosas en la cima.

Julián Álvarez se robó la película en el derby entre Atlético y Real Madrid. Foto: Getty Images.

La apertura de la cuenta llegó a los 14′ minutos cuando Robin Le Normand conectó un frentazo en el área chica. Los Merengues no tardaron en responder y en los 25′ llegaron a la igualdad gracias a Kylian Mbappé, quien luego de un pase filtrado metió un remate cruzado letal.

El Real Madrid logró pasar arriba en el marcador en los 36′ luego que Arda Güler recibiera un centro de Vinicius que definió por debajo para el 1 a 2. Aunque la alegría duró poco ya que Alexander Sorloth en los descuentos antes del descanso dejara todo 2 a 2.

En el complemento llegó el show de Julián Álvarez. Cuando el reloj marcaba los 51′ de juego, un penal le permitió al argentino poner en ventaja al Atlético. Aunque lo mejor vendría después, cuando se ganó los aplausos de todos.

Un tiro tiro libre en los 63′ encontró a la Araña perfilaba de la mejor manera posible. Con un bello remate, dejó sin opciones a Thibaut Courtois y estiraba las diferencias.

La estocada final estuvo a cargo de Antoine Griezmann, que encaró al área y cruzó la pelota para el 5 a 2 definitivo. Uno que le permite al elenco español llegar a 12 puntos e instalarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Atlético de Madrid le quita el invicto al Real y consigue un triunfo que el Barcelona celebra con todo. La pelea por la cima de La Liga está al rojo vivo y puede tener nuevo dueño al término de la fecha.

¿Cuáles son los próximos partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid?

Atlético y Real Madrid no tienen tiempo para relajarse y se enfocan en lo que será la segunda fecha de la UEFA Champions League. Mientras los Merengues visitan al Kairat este martes 30 de septiembre desde las 13:45 horas, los Colchoneros recibirán al Eintracht Frankfurt el mismo día pero a partir de las 16:00 horas.

Así está la tabla de posiciones de La Liga