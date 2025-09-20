Real Madrid sigue con un tranco prácticamente perfecto en la Liga de España, y nuevamente quedó demostrado en la quinta fecha cuando recibía al Espanyol, clave por la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil para los Merengues tras su debut en la Champions League ante Marsella, como también una semana agitada tanto ante Levante como frente al Atlético de Madrid.

El duelo de este sábado pintó muy complicado porque no podían llegar al arco de la visita. Sin embargo, y cuando todas las miradas estaban puestas en Franco Mastantuono, los que se iban a robar la película fueron otros.

Real Madrid sigue imparable con mega golazos que dejaron a todos plop

Cuando todo se complicaba para el Real Madrid, y tras dos operaciones a los ligamentos cruzados, iba a aparecer el primer héroe y el más inesperado para abrir la cuenta al minuto 22.

Eder Militao iba a abrir el partido con un potente derechazo desde más de 35 metros tras una excelente llegada por el sector derecho. Sería el brasileño quien con pierna derecha iba a abrir la cuenta con un golazo que ya da la vuelta al mundo y dejando plop a todos, incluyendo a Dmitrovic, el portero de Espanyol.

El primer tiempo iba a terminar con la ventaja por 1-0 por parte de los locales. Sin embargo, para el complemento iba a aparecer Kylian Mbappé, que se redimió de tener una ocasión clara que falló claramente.

En el 46′, apenas iniciado el segundo tiempo, no se iba a quedar atrás con el golazo de Militao, y de fuera del área se despacha el segundo tanto del partido con pierna derecha, dejando otra vez a Dmitrovic fuera de combate y el 2-0 definitivo del partido.

Tabla de posiciones de la Liga de España 2025/26

Tras la victoria de Real Madrid por 2-0 ante Espanyol, los Merengues siguen consolidados como líderes de la Liga de España en sus cinco primeras fechas. De hecho, registran igual número de triunfos que de jornadas con 15 puntos.

Además, el cuadro visitante queda en el tercer puesto con 10 puntos, con la misma cantidad de unidades que Barcelona. Sin embargo, los catalanes tienen un partido menos y pueden quedar como únicos escoltas de los blancos.

