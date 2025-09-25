Barcelona tuvo que trabajar horas extras para salvar los muebles en una nueva fecha de la Liga de España, visitando al Real Oviedo, donde incluso remontó el marcador.

Un duelo que comenzó cuesta arriba en la primera parte para los catalanes, donde sufrieron un verdadero mazazo apenas cruzaba la primera media en Oviedo.

Barcelona salva los muebles tras un golón sin arquero

Cuando el reloj marcaba los 33′ de la primera parte, una salida anticipada de Joan García que no la pudo entregar de buena manera a un compañero del Barcelona, y que luego iba a aprovechar Alberto Reina.

El mediocampista del Real Oviedo vio la oportunidad a arco descubierto y con un fuerte remate de pierna derecha abrió la cuenta, como la sorpresa en la Liga de España.

Así se fueron al descanso, y en la segunda parte iba a aparecer el Barcelona para dar vuelta el marcador. Primero en el 55′, cuando el desborde de Ronald Araújo encuentra finalmente a Eric García, quien a boca de arco puso el empate.

Luego en el 68′, aparecería el poder de Robert Lewandowski, quien con un certero cabezazo puso en ventaja al Barcelona y colocar la tranquilidad en el partido, apenas cinco minutos habían transcurrido desde su ingreso a la cancha.

El 3-1 final del partido lo iba a colocar Ronald Araújo, quien se impuso a la defensa del Real Oviedo y con otro cabezazo decretaría la victoria de los catalanes, tras el chasco del primer tiempo.

Tabla de posiciones de la Liga de España

Tras la victoria del Barcelona por 3-1 ante Real Oviedo, el cuadro de Hansi Flick mete presión en la tabla de posiciones de la Liga de España al Real Madrid, el actual puntero.

Los culés quedaron a dos puntos de los merengues, a la espera de la próxima fecha, que es la número siete, y que arranca este viernes.