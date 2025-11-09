Este domingo 9 de noviembre continúa la acción del fútbol con grandes encuentros en Chile y el mundo. En nuestro país, por ejemplo, continúa la Liga de Primera con el desarrollo de la fecha 27 del campeonato chileno donde verá acción la Universidad de Chile, mientras que en Argentina se roba todas las miradas el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se jugará en La Bombonera y tiene a Carlos Palacios y Paulo Díaz como animadores.
Además, sigue la emoción del Mundial Sub-17 de la FIFA y destacados duelos en las principales ligas del Viejo Continente como La Liga, la Premier League, la Serie A y mucho más. Revisa todos los detalles, horarios y transmisiones de los partidos de hoy en RedGol.
Calendario de partidos domingo 9 de noviembre
Liga de Primera
- 15:00 horas – Huachipato vs. Audax Italiano. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium, Mega 2, MegaGO.
- 17:30 horas – Universidad de Chile vs. Deportes Limache. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 20:00 horas – Cobresal vs. Everton VM. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
La Liga de España
- 10:00 horas – Athletic Club vs. Real Oviedo. Transmite DGO, DSports 2 (612/1612), Amazon Prime Video.
- 12:15 horas – Rayo Vallecano vs. Real Madrid. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
- 14:30 horas – Valencia CF vs. Real Betis. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
- 14:30 horas – Mallorca vs. Getafe. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 17:00 horas – Celta vs. FC Barcelona. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Premier League
- 11:00 horas – Aston Villa vs. Bournemouth. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 11:00 horas – Nottingham Forest vs. Leeds United. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Brentford vs. Newcastle. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Crystal Palace vs. Brighton. Transmite Disney+ Premium.
- 13:30 horas – Manchester City vs. Liverpool. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Serie A Italiana
- 08:30 horas – Atalanta vs. Sassuolo. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 11:00 horas – Genoa vs. Fiorentina. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Bologna vs. Napoli. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – AS Roma vs. Udinese. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Inter Milan vs. Lazio. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad
Bundesliga
- 11:30 horas – Freiburg vs. St. Pauli. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 13:30 horas – Stuttgart vs. Augsburg. Transmite Disney+ Premium.
- 15:30 horas – Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05. Transmite Disney+ Premium.
Liga Portuguesa
- 15:00 horas – FC Famalicão vs. FC Porto. Transmite GolTV Play, GolTV.
- 17:30 horas – Benfica vs. Casa Pia AC. Transmite GolTV Play, GolTV.
Primera División Argentina
- 16:30 horas – Boca Juniors vs. River Plate. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 19:20 horas – Banfield vs. Aldosivi. Transmite Disney+ Premium.
- 19:20 horas – Sarmiento vs. Instituto. Transmite TyC Sports Internacional.
- 21:30 horas – Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz. Transmite TyC Sports Internacional.
Publicidad
Brasileirao
- 16:00 horas – Cruzeiro vs. Fluminense. Transmite Globo Internacional, T13.
Mundial Sub-17 de la FIFA
- 09:30 horas – Bélgica vs. Túnez. Transmite DGO.
- 09:30 horas – Fiyi vs. Argentina. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
- 10:30 horas – Marruecos vs. Nueva Caledonia. Transmite DGO, DSports 6.
- 10:30 horas – Portugal vs. Japón. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613).
- 11:45 horas – Croacia vs. Costa Rica. Transmite DGO.
- 11:45 horas – EAU vs. Senegal. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Bolivia vs. Qatar. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613).
- 12:45 horas – Italia vs. Sudáfrica. Transmite DGO, DSports 2 (612/1612), Amazon Prime Video.
Liga Pro Ecuador
- 17:30 horas – El Nacional vs. Emelec. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 18:00 horas – Técnico Universitario vs. Vinotinto FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 20:00 horas – Orense SC vs. Barcelona SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Publicidad
Liga Colombiana
- 16:00 horas – Once Caldas vs. Deportivo Pasto. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 18:10 horas – Alianza vs. Boyacá Chicó. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 20:20 horas – América de Cali vs. Unión Magdalena. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 22:30 horas – Santa Fe vs. Deportivo Cali. Transmite RCN Nuestra Tele.
Campeonato Uruguayo
- 10:00 horas – CA Cerro vs. Boston River. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas – Defensor Sporting vs. Nacional. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas – CA Juventud vs. Progreso. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas – Montevideo City Torque vs. Peñarol. Transmite Disney+ Premium.
Liga 1 Perú
- 15:00 horas – UTC Cajamarca vs. Sport Huancayo. Transmite Fanatiz.
- 17:15 horas – Alianza Atlético vs. Alianza Universidad. Transmite Fanatiz.
Publicidad
Ligue 1
- 11:00 horas – Lorient vs. Toulouse. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Angers vs. Auxerre. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Metz vs. Nice. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Strasbourg Alsace vs. Lille. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Olympique de Lyon vs. PSG. Transmite Disney+ Premium.
Eredivisie
- 08:15 horas – Utrecht vs. Ajax. Transmite Disney+ Premium.
- 12:45 horas – AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – Go Ahead Eagles vs. Feyenoord. Transmite Disney+ Premium.
Superliga danesa
- 12:00 horas – Randers vs. FC Midtjylland. Transmite Fanatiz.
Publicidad
Superliga Turca
- 11:00 horas – Kocaelisporvs. Galatasaray. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Fenerbahçe vs. Kayserispor. Transmite Disney+ Premium y ESPN 6.
MLS
- 23:00 horas – San Diego FC vs. Portland Timbers. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
La Liga 2D
- 12:30 horas – San Antonio U. vs. Concón National. Transmite La Liga 2D.
- 15:00 horas – Brujas de Salamanca vs. Santiago City. Transmite La Liga 2D.
- 17:30 horas – Deportes Rengo vs. General Velásquez. Transmite La Liga 2D.
Publicidad