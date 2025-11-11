Es tendencia:
Partidos de fútbol HOY, martes 11 de noviembre: Horarios y dónde ver EN VIVO

Conoce el listado con los partidos más importantes que se juegan este martes 11 de noviembre y sus transmisiones.

Por Franco Abatte

Conoce la agenda de partidos que se juegan este martes 11 de noviembre.
Una breve, pero importante cartelera se vive este martes 11 de noviembre en el mundo con una destacada participación nacional. En el primer turno, la selección chilena sub 17 saltará a la cancha a las 09:30 horas de Chile y se jugará la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la categoría ante su par de Canadá.

Gran duelo que de todas maneras no es el único que tiene a chilenos como protagonistas, esto porque a las 17:00 horas el Olympique de Lyon de Tiane Endler enfrenta al Wolfsburgo de Alemania por la Fase de Liga de la UEFA Champions League Femenina.

Estos y otros grandes duelos podrás verlos en Chile a través de diferentes señales de TV y streaming, conoce los detalles, a continuación.

Calendario de partidos martes 11 de noviembre

Europeo Sub-17 Femenino

  • 08:00 horas – Islandia vs. Eslovenia. Transmite FIFA+.

Mundial Sub-17

  • 09:30 horas – Chile vs. Canadá. Transmite DGO, ChileVisión, ChileVisión Web, Pluto TV, Amazon Prime Video (ver en vivo), DSports (610/1610).
  • 09:30 horas – Uganda vs. Francia. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ (613/1613).
  • 10:30 horas – Uzbekistán vs. Panamá. Transmite DGO, DSports 6.
  • 10:30 horas – República de Irlanda vs. Paraguay. Transmite DGO, DSports 4.
  • 11:45 horas – Burkina Faso vs. Tayikistán. Transmite DGO, DSports 7, DSports 6.
  • 11:45 horas – República Checa vs. Estados Unidos. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ (613/1613).
  • 12:45 horas – Nueva Zelanda vs. Austria. Transmite DGO, DSports 4.
  • 12:45 horas – Arabia Saudí vs. Mali. Transmite DGO, DSports 6.

Champions League Femenina

  • 14:45 horas – AS Roma vs. Vålerenga. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
  • 17:00 horas – O. Lyonnais vs. Wolfsburg. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
  • 17:00 horas – Real Madrid vs. Paris FC. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – St. Pölten vs. Chelsea. Transmite Disney+ Premium.
