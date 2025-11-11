Una breve, pero importante cartelera se vive este martes 11 de noviembre en el mundo con una destacada participación nacional. En el primer turno, la selección chilena sub 17 saltará a la cancha a las 09:30 horas de Chile y se jugará la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la categoría ante su par de Canadá.
Gran duelo que de todas maneras no es el único que tiene a chilenos como protagonistas, esto porque a las 17:00 horas el Olympique de Lyon de Tiane Endler enfrenta al Wolfsburgo de Alemania por la Fase de Liga de la UEFA Champions League Femenina.
Estos y otros grandes duelos podrás verlos en Chile a través de diferentes señales de TV y streaming, conoce los detalles, a continuación.
Calendario de partidos martes 11 de noviembre
Europeo Sub-17 Femenino
- 08:00 horas – Islandia vs. Eslovenia. Transmite FIFA+.
Mundial Sub-17
- 09:30 horas – Chile vs. Canadá. Transmite DGO, ChileVisión, ChileVisión Web, Pluto TV, Amazon Prime Video (ver en vivo), DSports (610/1610).
- 09:30 horas – Uganda vs. Francia. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ (613/1613).
- 10:30 horas – Uzbekistán vs. Panamá. Transmite DGO, DSports 6.
- 10:30 horas – República de Irlanda vs. Paraguay. Transmite DGO, DSports 4.
- 11:45 horas – Burkina Faso vs. Tayikistán. Transmite DGO, DSports 7, DSports 6.
- 11:45 horas – República Checa vs. Estados Unidos. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ (613/1613).
- 12:45 horas – Nueva Zelanda vs. Austria. Transmite DGO, DSports 4.
- 12:45 horas – Arabia Saudí vs. Mali. Transmite DGO, DSports 6.
Champions League Femenina
- 14:45 horas – AS Roma vs. Vålerenga. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – O. Lyonnais vs. Wolfsburg. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Real Madrid vs. Paris FC. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – St. Pölten vs. Chelsea. Transmite Disney+ Premium.