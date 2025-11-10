¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde contra Canadá en el Mundial Sub 17?

La selección chilena va en busca de su última carta en el Mundial Sub 17. El elenco de Sebastián Miranda debe disputar el tercer partido por el grupo K ante Canadá y no hay margen de error.

La Roja Sub 17 comenzó la campaña en Qatar con una derrota por 2-0 ante Francia. Luego frente a Uganda dejó escapar el triunfo en los últimos minutos y terminó en empate 1-1. Por lo que llega a la definición con solo una unidad. Mientras que su rival viene de vencer a los africanos y conquistar un empate ante “Les Bleus”.

ver también Selección chilena Sub 17 responde si es una final ante Canadá: “Esa esperamos jugarla en dos semanas más”

Pero el nuevo formato del Mundial Sub 17 le da una chance más a Chile. Es que ahora clasifican los ocho mejores terceros. Lo que tiene una nueva variante a favor de Miranda para este martes. Ahora los escenarios son los siguientes:

¿Qué pasa si Chile gana?

Si el equipo nacional logra vencer a Canadá, quedará en el grupo K con cuatro unidades. Ahora dependerá de lo que ocurra entre Uganda y Francia. Un triunfo de los africanos podría implicar un triple empate, y se define por los criterios de definición.

Lo mismo que ocurrió en el Mundial Sub 20 entre Chile y Egipto. Por lo que empiezan a correr la diferencia de goles, mayor número de puntos, mejor diferencia de goles, más goles anotados y mayor número de puntos en conducta deportiva. Si el empate persiste, la clasificación es por sorteo de la FIFA.

La Rojita va por la hazaña este martes

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Chile empata?

En el caso de conseguir un nuevo empate, la selección chilena Sub 17 queda eliminada. Con solo dos puntos no podría ni aspirar a un mejor tercero.

¿Y si Chile pierde?

Una nueva derrota sería lapidaria. Si la Roja Sub 17 cae ante Canadá quedará eliminada con solo una unidad en tres partidos disputados.

Chile Sub 17 tiene la esperanza de lograr el triunfo ante Canadá y avanzar de fase.

Publicidad

Publicidad

¿Quién transmite Chile Sub 17 hoy?

Este martes 11 de noviembre, la selección chilena sub 17 disputa su último partido en la fase de grupos. El elenco dirigido por Sebastián Miranda cierra su participación en el grupo K ante Canadá.

El duelo programado a las 9:30 horas se transmite por Chilevisión y DirecTV. Además estará disponible en vía streaming en chilevision.cl, Pluto TV y DGO.

Publicidad