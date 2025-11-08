Es tendencia:
Mundial Sub 17

Los lamentos de la selección chilena tras empatar con Uganda en el Mundial Sub 17: “Una sensación…”

Desde el camarín de la Roja lamentaron perder el triunfo en los últimos segundos, pero entienden que servirá para el futuro.

Por Cristián Fajardo C.

Antonio Riquelme fue titular en el duelo de la Roja vs Uganda.
La selección chilena se lamentó por el agónico empate que les robó Uganda, en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Qatar, que complica el panorama para la clasificación al equipo de Sebastián Miranda.

La Roja vencía hasta el minuto 93 con solitario gol de Bruno Torres (45′), pero cuando el partido ya se le ponía fin, vino el empate para los africanos, obra de Ssozi (93′).

Algo que lamentaron mucho en la selección chilena, porque deja en suspenso una posible clasificación a la próxima ronda: “Fue en la última jugada, entonces es una sensación amarga. Lo tuvimos ahí; tenemos que mejorar en eso“.

¿Qué dijeron en la Roja tras el empate contra Uganda?

Fue Antonio Riquelme quien sacó la voz por el camarín de la selección chilena en el Mundial Sub 17, donde confirma que el agónico empate fue un duro golpe para los jugadores.

“Obviamente fue un partido difícil. Tuvimos muchas oportunidades de hacer goles y quedamos con la sensación de que deberíamos haber ganado, pero no fue así. Lo dimos todo”, explicó, según consigna radio ADN.

En ese sentido, apuntó sobre la potencia que tiene el cuadro africano: “Obviamente son súper rápidos, pero competimos bien, estuvimos ahí. Tenemos el físico para competir contra cualquiera“.

Revisa el compacto:

