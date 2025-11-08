Este domingo se vivirá un partidazo en Sudamérica con una nueva edición del Superclásico de Argentina, protagonizado por Boca Juniors y River Plate.

El encuentro, que tendrá presencia chilena con Palacios, Alarcón y Díaz, corresponde a la fecha 15 del Torneo de Clausura y enfrentará a dos equipos que llegan con realidades opuestas en el certamen trasandino.

El ‘Xeneize’, por un lado, lidera el Grupo A con 23 puntos, mientras que el ‘Millonario’ atraviesa un momento complicado; sumando cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y a pesar de contar con un ídolo como Gallardo en banca, no se han salvado de las críticas, marchando en el sexto lugar de la zona B, con 21 unidades. Conoce todos los detalles de este gran duelo, a continuación, en RedGol.

ver también Se abre debate: argentinos aseguran que Boca Juniors vs River Plate es el mejor superclásico del mundo

¿A qué hora es el Superclásico Boca-River?

El enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate en una nueva edición del Superclásico de Argentina se juega este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio La Bombonera.

¿Dónde ver por TV o Streaming el Superclásico de Argentina en Chile?

El partido entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ será transmitido por TV por la señal de ESPN , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, podrás ver este encuentro de forma ONLINE y en EXCLUSIVA por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con sus planes Estándar o Premium.

Posibles formaciones para el Superclásico:

Boca Jrs: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

DT: Claudio Úbeda. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo de Clausura de Argentina

Publicidad