Nacional de Uruguay hizo una inversión muy grande para materializar el fichaje de Eduardo Vargas, pero el segundo artillero histórico de la selección chilena estuvo muy lejos de cumplir esas expectativas. De hecho, sólo anotó dos goles en 16 partidos jugados con la camiseta del Bolso.

La experiencia de Turboman en el Bolso tuvo a tres entrenadores: Martín Ligüera, el ex seleccionador de Chile Martín Lasarte y también Pablo Peirano, quien le dio una entrevista a El Espectador Deportes. A dicho DT le consultaron por el nivel flojo de Vargas.

Su respuesta sorprendió a varios en el panel. “Es buena pregunta. Hablamos mucho con Vargas, él comenta que el fútbol de acá es muy atípico. La pelota te la tocan cuatro o cinco veces. Fue un tema de todos”, expuso el entrenador sobre el ariete, quien luego de su paso por Montevideo fichó en el Audax Italiano.

Eduardo Vargas en acción por Nacional de Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images).

“No tuvo ese partido con cariño de la gente, siempre estaba queriendo demostrar desde sus pergaminos. Es un animal para entrenar. Te rompe los ojos. Es como el Diente López. Es como Gonzalo Petit, que con el tiempo le ganó la pulseada a Vargas. Era más efectivo. Fuimos buscando los mejores niveles”, contó Pablo Peirano.

ver también Mientras Eduardo Vargas y Leo Valencia celebraron ante Colo Colo, Ñublense tuvo un héroe de póquer contra Cobresal

Ex entrenador de Nacional de Uruguay: “Cada partido era pesado para Eduardo Vargas”

El entrenador que tuvo Nacional de Uruguay mientras Eduardo Vargas estaba en el plantel fue claro para explicar por qué el fracaso del renquino. “Hacía goles y todo. La sensación del fin de semana no se sentía. No es un jugador que entrene de una manera y juegue de otra. No pasa por ese lado”, manifestó Peirano.

Publicidad

Publicidad

“Pero no logró en la cancha disfrutar del entorno. Cada partido era algo pesado. La gente se lo demostraba y no se sintió cómodo. En un momento Gonzalo (Petit) estaba mucho mejor, tenía otro aspecto. Él, Rómulo y Herazo que si los explotas, explotan. Pero no puedes dejar de lado a los que vienen por detrás”, manifestó Peirano.

Pablo Peirano estuvo en Nacional desde abril hasta octubre. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Añadió que no hubo exigencias desde la directiva. “No me pedían nada con Vargas. Ni él, ni Herazo ni Rómulo. Con poco tiempo de Vargas o mucho, el equipo funcionaba igual. Ganaba y era efectivo. Era un jugador que cumplía, jugaba por fuera y por dentro, hacía desplazamientos defensivos. Estaba muy arropado por los compañeros también”, contó el estratego.

Publicidad

Publicidad

Así celebró Audax Italiano el gol de cabeza de Eduardo Vargas ante el Cacique. Suma 5 conquistas en los Tanos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Después llega un momento en que no podía aportar desde el inicio. Le dimos la oportunidad a Gonzalo Petit, que tampoco le fue tan mal”, aseguró Peirano. Tiene razón, pues aquel espigado atacante fue transferido al Real Betis de España, aunque hoy en día milita a préstamo en el Mirandés de la segunda división hispana.

ver también Pillan a Vidal muerto de la risa con Edu Vargas y Leo Valencia tras dolorosa derrota: hinchas de Colo Colo indignados

Así terminó Audax Italiano en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Audax Italiano ganó su derecho a jugar la próxima edición de la Copa Sudamericana por su 5° ubicación en la tabla de la Liga de Primera 2025.

Publicidad