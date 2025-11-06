Es tendencia:
Fútbol argentino

Se abre debate: argentinos aseguran que Boca Juniors vs River Plate es el mejor superclásico del mundo

La insólita frase viene justamente de Chiqui Tapia que salió a defender el producto trasandino ante las críticas por su gestión.

Por Felipe Pavez Farías

Carlos Palacios será titular en Boca Juniors este domingo
© Getty ImagesCarlos Palacios será titular en Boca Juniors este domingo

El fútbol trasandino cuenta las horas para vivir una nueva edición del superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Los equipos más importantes de Argentina se miden por la fecha 15ª y en el Estadio La Bombonera. 

Por lo mismo, este jueves los referentes de ambos planteles realizaron la ya habitual conferencia de capitanes. De parte de los xeneizes apareció Edinson Cavani y por los banda sangre fue Juan Fer Quintero. Pero la sorpresa fue la asistencia del Presidente de la AFA, Claudio Tapia. 

El “Chiqui” llegó a la cita para defender su gestión y dejó una frase que de inmediato abrió debate en el planeta fútbol. Esto porque aseguró que el superclásico Boca-River es el más importante de todos. 

“Es el partido más importante, diría yo, del mundo. Sabemos que ambos equipos van a dar lo máximo para que el fútbol argentino siga llegando a lo más alto. Muchísima suerte para los dos”, confesó fuerte y claro. 

Lo que se refleja al menos en el historial entre ambos equipos. De un total de 264 partidos, Boca de Carlos Palacios y Williams Alarcón tiene la ventaja con 92 triunfos, mientras que River de Paulo Díaz tiene 88 victorias. Además hay 84 empates. 

Incluso hizo un llamado a que sea una jornada sin incidentes y donde solo gane el fútbol. “El domingo disfrutemos de este partido que no solo en lo deportivo es importante sino que también transmite la pasión y cómo vivimos el fútbol argentino“, agregó el “Chiqui”. A su vez confirmó que se utilizará la pelota del Mundial 2026 en el superclásico y se mostrará la camiseta de Argentina para buscar el Bicampeonato el próximo año.

Paulo Díaz buscará un nuevo triunfo ante Boca en La Bombonera

“Chiqui” Tapia y su apoyo a Lanús 

Pero el mandamás de la AFA, además tuvo palabras para analizar la final de la Copa Sudamericana donde Lanús será el representante trasandino ante Atlético Mineiro. 

Ojalá que como lo hicimos el año pasado podamos tener la Copa Sudamericana en nuestro país que es un logro que reafirma lo que deportivamente representa el fútbol sudamericano. Que Lanús tenga la posibilidad de jugarla es importante y que obtenga el título mucho más“, aseguró. 

Incluso adelantó que el calendario del 2026 ya está planificado para todo el fútbol de primera en Argentina. Por lo que se evitarán fechas a mitad de semana para así no sobrecargar a los que representen al país en el extranjero. 

