Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile. Las máximas figuras de proyección del planeta fútbol se reunirán en el país en busca de un nuevo título. Pero dicha competencia ya genera repercusión.

Esto debido a que el Real Madrid fue el primer club en golpear la mesa. Xabi Alonso confesó que no está dispuesto a perder a una de sus máximas figuras cuando recién arranca la temporada en Europa.

ver también ¿Cuándo empieza? Esta será la transmisión en señal abierta del Mundial sub-20 2025

“Si depende de nosotros, se queda acá”, recalcó el adiestrador sobre el futuro de Franco Mastantuono y que asoma como fijo en la selección de Argentina que disputará el Mundial.

El formado en River Plate pasó al Madrid en el reciente mercado de fichajes. Por lo que está haciendo sus primeras armas en España. Situación en la que el elenco merengue prioriza sus objetivos y los 72 millones de dólares que pagó por su carta.

Mastantuono peligra en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile

Postura que llama la atención, pero los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores en este tipo de torneos. Lo que podría afectar a la Roja ya que tiene a once jugadores en el “extranjero” y el equipo de Nico Córdova podría verse afectado.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Mastantuono es el peor pagado del Real Madrid y esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

El principal caso es Damián Pizarro, quien llegó al Le Havre de la Ligue 1. Incluso su debut podría ser este domingo cuando visiten al Strasbourg en el State de la Meinau. Por lo que se mira de cerca si está postura del Real Madrid será replicado por otros equipos.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial Sub 20?

La selección de Argentina Sub 20 se ubica en el grupo D junto con Italia, Australia y Cuba. El elenco trasandino estará concentrado en Valparaíso y sus tres partidos los disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Publicidad