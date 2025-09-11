En dos semanas comienza a disputarse el Mundial Sub 20 en nuestro país y mientras ya hay equipos que se instalaron en algunas de las cuatro sedes del torneo, hay otros que preparan su llegada con algunas peculiaridades.

Quizás la más llamativa de todas es la que protagoniza la selección de Australia, que será parte del Grupo D junto a Italia, Argentina y Cuba, quienes tendrán se hospedarán y entrenarán en la nueva Casa del Futbolista que inauguró el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en Pirque.

Sin embargo, esto no es lo más llamativo. Es que según reveló Luis Marín, tesorero del ente gremial al diario Las Últimas Noticias, uno una peculiar exigencia de la delegación oceánica que les provocó más de un dolor de cabeza.

Peculiar exigencia de Australia en Mundial Sub 20

“En el plantel de Australia hay dos jugadores que solo comen proteínas, ya sea vacuno o pollo, que deben estar certificadas como halal, así que hubo que buscar ese tipo de carne”, reveló el ex arquero quien debió estudiar para cumplir este pedido.

“Yo no sabía lo que significaba halal y tuve que aprender. Que sea halal implica que los animales tuvieron un adecuado sacrificio. Debimos comprarla en lugares específicos, donde le ponen un sello que garantiza que el animal tuvo una alimentación diferente y en su muerte hubo oraciones“, indicó el directivo del Sifup.

De todas formas, Luis Marín aclaró que está todo listo para recibirlos con miras al Mundial Sub 20. “Está todo listo, hablamos con el chef, que es español, y es el mismo de la selección adulta. Se coordinaron sus cuatro comidas con una nutricionista“, finalizó.

¿Cuándo juegan los “Socceroos” en Chile?