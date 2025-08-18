El Mundial Sub 20 comenzará a jugarse en Chile el 27 de septiembre, por lo que la FIFA está ultimando todos los detalles para que los cuatro recintos que recibirán el torneo estén en óptimas condiciones.

En esta jornada se realizó una visita inspectiva de la FIFA al Parque Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, que albergará nueve de los 52 partidos de este evento.

Marina San Miguel, manager de torneos juveniles de la orgánica, estuvo junto a el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el delegado presidencial regional del Libertador Bernardo O’Higgins, Fabio López monitoreando los avances del recinto.

El resultado fue espectacular. Valoró San Miguel “el compromiso que han tenido todas las autoridades que se han volcado desde el primer día. Este es el estadio que está en mejores condiciones ahora mismo”.

Luego sostuvo que en comparación al Nacional de Santiago, el Elías Figuera de Valparaíso y el Fiscal Talca “es el que está más adelantado y eso nos genera mucha tranquilidad a 42 días de que empiece a rodar el balón. Queremos estar en las mejores condiciones para poder dar la bienvenida a las selecciones que juegan aquí”.

El Teniente de Rancagua recibió a las autoridades de FIFA y del gobierno de Chile

Las autoridades prometen seguridad en el Mundial Sub 20

El subsecretario Rafael Collado resaltó “el esfuerzo país que estamos realizando es para que este Mundial Sub 20 sea una instancia familiar, deportiva, donde podamos sacar resultados positivos en lo futbolístico y también en dar una imagen país muy positiva”.

Por su parte, el delegado presidencial, Fabio López, destacó que “Carabineros de Chile ha dispuesto una Plana Mayor Especial que va a encargarse de todo el sistema de transporte, de seguridad de los entornos del estadio, del estadio mismo, y también de la custodia de las delegaciones. Este Mundial también tiene que ser una buena experiencia para las personas que van a venir a ver el fútbol”.

El General Max Jiménez de Carabineros subrayó que el “el plan para la ciudad de Rancagua se mantendrá en su dotación, pero será reforzado desde nuestras escuelas de formación. Mantendremos nuestros servicios de seguridad preventiva permanente y se va a reforzar también en aquellos espacios públicos donde sabemos que va a llegar mucho público”.

El coliseo rancagüino debutará el lunes 29 de septiembre con la primera reunión doble del grupo E, que ofrecerá los partidos partidos entre Francia y Sudáfrica (17:00) y luego, entre Estados Unidos y Nueva Caledonia (20:00). También recibirá dos partidos de octavos de final el jueves 9 de octubre y, por último, una llave de cuartos tres días después.