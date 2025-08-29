Más barato y rápido: El nuevo VAR que se implementará en el Mundial Sub 20 en Chile

El Mundial Sub 20 se realizará en Chile entre septiembre y octubre. Lo que reunirá a las mejores selecciones del planeta en busca del título de la categoría.

Por lo mismo, en el país se reacondicionaron los cinco recintos que dirán presenten en el torneo. Pero eso no es todo ya que además habrá una nueva implementación para el VAR y que lleva por nombre Football Video Support (FVS).

Según pudo averiguar Redgol, está nueva forma de revisar las jugadas es más económica y apoya el cometido de los árbitros en situaciones claves.

Ahora la gran diferencia al VAR es que se utilizará en jugadas especificas. Es decir, goles, penales y tarjetas roja directa. Lo que se representará con una tarjeta verde que tendrá cada cuerpo técnico.

El tema es que solo serán máximo dos revisiones por partido. En caso de que se falle a favor del reclamo solicitado, se mantienen las revisiones. De no ser así, se pierde una.

¿En qué se diferencia con el VAR?

Además del monto monetario, se detalla que ya no hay árbitros en la revisión de cada jugada. La solicitud será dependiente del entrenador. Lo que agiliza el juego notoriamente.

Incluso se detalla que el VAR sigue siendo prioritario para la FIFA. Por lo que este mecanismo será utilizado a modo de prueba tal como ocurrió en el Mundial Femenino en Colombia en 2024.

Por lo que de recibir buenos resultados, no se descarta una posible utilización en el fútbol chileno en el corto plazo.

