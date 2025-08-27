En el marco de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, el Tour del Trofeo recorrerá el país llevando la copa más emblemática del fútbol juvenil hasta diversas localidades, desde La Tirana en el norte hasta Puerto Williams en el extremo austral.

Esta gira busca acercar el torneo a la ciudadanía, poner en valor a las comunidades anfitrionas y proyectar el entusiasmo hacia el inicio del campeonato, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Recorrido de norte a sur

El Tour del Trofeo comenzará el 2 de septiembre en Rancagua, para luego continuar el 3 en Ñuñoa y el 4 y 5 en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.

El 10 de septiembre la copa estará presente en La Tirana y Pozo Almonte, y el 16 llegará a Talca. El cierre será el 23 de septiembre en Valparaíso. Cada hito contará con actividades abiertas a la comunidad, presentaciones culturales y espacios para que las familias puedan fotografiarse junto a la copa y a la mascota oficial del torneo, Vito.

El trofeo estuvo en el Nacional antes de su tour

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA es el símbolo de un torneo que ha visto nacer a algunas de las más grandes figuras del fútbol mundial. Jugadores como Diego Maradona, Lionel Messi, Xavi Hernández, Casemiro o Paul Pogba brillaron primero en esta competencia antes de convertirse en leyendas.

Ahora, Chile será el escenario donde nuevas generaciones de futbolistas buscarán levantar este mismo trofeo, que representa los sueños y el esfuerzo de la juventud.

El Trofeo Oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 está fabricado en cobre, trabajado con un diseño contemporáneo que simboliza la energía y proyección de los jóvenes.

La estatuilla, creada en 2011 en Inglaterra por la firma Thomas Fattorini Ltd. de Birmingham, representa un desafío entre dos equipos que sostienen un globo terráqueo con la forma de un balón de fútbol. Con una altura de 48 centímetros y un peso de 5,1 kilos, combina elegancia y solidez a través de materiales como cobre, aleación de bronce, acrílico, plata, acero y una placa de oro.

Un evento para toda la comunidad

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó el carácter inclusivo de esta iniciativa: “El Tour del Trofeo es mucho más que la exhibición de una copa. Es una invitación a que las comunidades de todo Chile se sientan parte de este Mundial, que será un evento descentralizado y con un fuerte protagonismo de la juventud y el voluntariado. Queremos que todo el país viva la fiesta, que sus habitantes se reconozcan en este proceso y que juntos proyectemos el entusiasmo y puedan disfrutar la Copa Mundial Sub-20”.

“Tenemos en suelo chileno la segunda copa más importante del mundo. Es un hito histórico para el fútbol chileno que este trofeo recorra el país como símbolo de los 30 días que nos volcaremos a esta competición que marcará el inicio de una nueva historia. Seremos testigos de cómo se fabrican las próximas leyendas del mundo en nuestra tierra. Eso nos enorgullece y estamos trabajando para estar a la altura como país”, expresó el presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar.

La llegada del Mundial Sub-20 no solo pondrá a Chile en el centro del fútbol internacional, sino que dejará un legado deportivo, cultural y social en las regiones que serán sede. El Tour del Trofeo es la antesala de este acontecimiento, uniendo tradición, identidad y comunidad en torno a la pasión del fútbol.

