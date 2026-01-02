Fue el mismísimo comienzo del 2026 que Colo Colo le tiró un balde de agua fría al central uruguayo Alan Saldivia, luego de rechazar el primer ofrecimiento que le hizo Vasco da Gama de Brasil para que sea su nueva incorporación.

El elenco carioca presentó ante la dirigencia de Blanco y Negro un interés de llevarlo en calidad de préstamo con opción de compra de su pase, hoy tasado en US$1.4 millones de dólares, la cual se rechazó pues el deseo del club es una compra definitiva.

Pero lejos de quedarse con la negativa inicial, en Vasco quieren convencer de todas formas a Colo Colo para firmar a Saldivia, y según reveló el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, subió la puntería al presentar una nueva oferta.

La nueva oferta de Vasco a Colo Colo por Saldivia

El reportero albo apuntó a que efectivamente el elenco brasileño mejoró las condiciones económicas de la operación, aunque se mantiene en su deseo de ofrecer un préstamo con opción de compra, mas los números pueden llegar a favorecer al Cacique.

Y es que Colo Colo, agrega el comunicador, verá satisfechos sus requerimientos con Saldivia en cuanto al salario que percibirá en Río de Janeiro, además que Vasco aceptará la imposición de que, en caso de adquirirlo definitivamente, tendrán un 30% de una futura venta.

Mientras ambos clubes continúan con las tratativas, Gómez apuntó que el futbolista uruguayo “siente que su ciclo en Chile se cerró“, y que lo mejor para su carrera es salir hacia el gigante sudamericano que, además, tendrá competencia internacional en 2026.

¿Quiénes suenan para reemplazarlo?

Según Cooperativa, son dos los principales nombres que aparecen en la órbita de Colo Colo si es que se va Saldivia a Vasco. El primero es el argentino Óscar Salomón, hoy en Platense pero con pase de Boca Juniors. El segundo, el paraguayo Juan Escobar, actualmente en Godoy Cruz.

