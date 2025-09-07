Cada vez queda menos para que comience el Mundial Sub-20 que se realizará en Chile, reuniendo 24 selecciones en cuatro ciudades del país, en donde importantes figuras del fútbol estarán presentes en el crucial evento.

El torneo juvenil iniciará la competencia el próximo 27 de septiembre, en donde Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca serán sedes y ya definió los grupos que se enfrentarán con la intención de clasificar a la siguiente fase del campeonato.

¿Qué canales transmitirán el Mundial de Fútbol sub-20?

CHV anunció recientemente que será parte de la transmisión del importante evento deportivo, siendo la señal oficial abierta.

Además, los partidos también se transmitirán a través de DSPORTS a través plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Este mes comienza el mundial sub 20 en Chile/Photosport

¿Cuáles son los grupos del Mundial sub-20?

Chile quedó en el grupo A en donde se enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto y luchará codo a codo para ser uno de los dos clasificados por sección a la siguiente ronda.

Chile debutará en la cinta mundialista contra Nueva Zelanda en el primer duelo el certamen el próximo 27 de septiembre.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria

¿Cuándo es la final del Mundial Sub-20?

El encuentro final del esperado certamen internacional se desarrollará el próximo 19 de octubre.