Colo Colo revela su plan para no perder ritmo por el receso del Mundial Sub 20: “Saldremos a…”

Una nueva era se vive en Colo Colo, porque desde el pasado martes el entrenador argentino Fernando Ortiz se hizo cargo de los albos y espera darle su sello al Cacique.

El ex DT de América de México y Monterrey, entre otros, tendrá su estreno oficial en el Cacique el próximo domingo 14 de septiembre, cuando en el estadio Santa Laura los albos se midan ante Universidad de Chile en la Supercopa.

Luego del postergado duelo entre albos y azules viene un largo receso en la Liga de Primera, por la realización del Mundial Sub 20 en el país, y en el Monumental no quieren perder ese tiempo.

El plan de Colo Colo para el receso por el Mundial

En Colo Colo no quieren perder el tiempo y van a ocupar el receso para jugar amistosos y así los jugadores entiendan la idea del Tano Ortiz.

Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien señaló que el campeón chileno jugará una seguidilla de partidos para llegar de la mejor forma al cierre de la temporada.

“Necesitamos programar amistosos y entrenamientos para llegar a los últimos partidos con rodaje… Seguramente serán tres amistosos, con equipos de acá, y saldremos a provincias“, dijo el empresario sirio.

Aníbal Mosa detalló la idea de Colo Colo. Foto: Colo Colo

Por último, Mosa habló de Fernando Ortiz y la forma en que ha llevado sus primeros días como DT de Colo Colo.

“Lo hemos ido conociendo más, tiene el conocimiento, tiene un cuerpo técnico bueno, los jugadores están contentos, he conversado con varios de ellos y están motivados”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.